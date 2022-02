Ecco Car Thing, il player per auto di Spotify

Spotify ha rilasciato il suo primo smart player dedicato alle auto dopo alcuni anni di pianificazione e un periodo di test cominciato con un campione di utenti fin dal 2019. Il dispositivo, come peraltro era noto da tempo, si chiama Car Thing ed è ora in vendita per qualsiasi abbonato Premium dei soli Stati Uniti a $89,99 (è acquistabile direttamente su Spotify).