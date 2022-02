USA: no al diritto d'autore per le opere create dall'intelligenza artificiale

Il Copyright Office, ente governativo statunitense che sovrintende alla registrazione del diritto d’autore, ha respinto per la seconda volta la richiesta di deposito di opere generate dall’intelligenza artificiale. A presentare l’istanza era stato Steven Thaler, ricercatore con master in chimica e fisica nonché ceo e fondatore di Imagitron LLC, società specializzata nell’applicazione dei sistemi neurali digitali al campo dell’apprendimento e della pedagogia. Thaler aveva sottoposto al board del Copyright Office la richiesta di depositare un’opera grafica, “A Recent Entrance to Paradise”, creata da un algoritmo sviluppato dalla sua società battezzato Creativity Machine.