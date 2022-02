Guns N' Roses: "È in arrivo nuova musica"

Non parla di album. Ma di materiale in arrivo, di pezzi in uscita. Quanto basta per far comunque felici i fan dei Guns N' Roses. Slash, il chitarrista della band di "Sweet child o' mine", ha fatto sapere che i Guns N' Roses stanno per tornare sulle scene con nuova musica e che questa nuova musica arriverà prima della partenza del tour che dal 21 maggio prossimo vedrà Axl Rose e soci esibirsi dal vivo prima in America e poi al di qua dell'Atlantico (il 10 luglio sono attesi a San Siro).

In un'intervista concessa a Consequence of Sound Slash ha fatto sapere:

C'è del nuovo materiale in arrivo. Lo dico perché tutti ce lo chiedono ogni volta. Penso si tratti di un paio di nuove canzoni che usciranno giusto in tempo per la partenza del tour, diciamo a giugno.

"Il nuovo album è lontano", aveva detto lo scorso autunno il chitarrista dei Guns N' Roses, discograficamente fermi a "Chinese democracy" del 2008. Slash non prese parte alle registrazioni del disco. L'ultimo album di inediti dei Guns N' Roses frutto della collaborazione tra Axl Rose e Slash, "Use your illusion II", risale in realtà a più di trent'anni fa (era il 1991).

Da quando - era il 2016 - i Guns N' Roses sono tornati a condividere i palchi, per l'entusiasmo dei fan della band che da tempo aspettavano la reunion, più volte si sono rincorse voci relative anche ad un possibile nuovo album di inediti del gruppo, che ad oggi però non ha ancora visto la luce. Non solo: "Absurd" e "Hard skool" non erano brani propriamente inediti, ma pezzi originariamente incisi per l'album "Chinese democracy".