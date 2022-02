“Come in un'ultima cena”: il manifesto sociale del Banco del Mutuo Soccorso

È il 1976 e il Banco del Mutuo Soccorso ha da poco dato alle stampe la colonna sonora del film “Il garofano rosso” di Luigi Faccini.

All’attivo la formazione romana ha già quattro album in studio, l’ultimo dei quali contenente brani del gruppo tradotti in inglese e uscito per l’etichetta britannica fondata dalla produzione degli Emerson, Lake & Palmer, la Manticore Records, dopo il divorzio di Nocenzi e soci dalla Ricordi su proposta dello stesso Greg Lake. Questi lavori, insieme a una fitta attività live, hanno subito messo in luce il talento e la potenza creativa della band sia in Italia che all’estero. Forte delle consapevolezze acquisite negli anni precedenti e facendo tesoro delle innovazioni sviluppate attraverso l’esperienza compositiva per le musiche di “Garofano rosso”, la formazione è intenzionata a realizzare un nuovo disco di inediti per esplorare maggiormente il progressive e le sue contaminazioni con altri generi e dare ascolto all’intuizione del cambiamento che si sarebbe verificato di lì a poco. Il risultato è “Come in un'ultima cena”, l’album del Banco del Mutuo Soccorso uscito originariamente nell’ottobre del 1976 che, oltre a essere manifesto sociale e generazionale, rappresenta l’inizio di una rivoluzione e di un rinnovamento nel suo lavoro di composizione. Nel suo essere una fotografia ancora attuale della società, il disco è disponibile nella collana Prog Rock Italia di Universal Music Italia, che permette di ascoltare come mai prima, neanche al tempo della pubblicazione storica, i 33 giri che hanno fatto la storia del prog rock italiano.

“Come in un'ultima cena”

La formazione che lavora alla realizzazione del sesto album di carriera della band romana vede schierati la voce di profondità incredibile, seppur sonoramente delicata, di Francesco Di Giacomo, la doppia tastiera dei fratelli Vittorio e Gianni Nocenzi insieme al virtuosismo di Pierluigi Calderoli alla batteria, di Renato D’Angelo al basso e di Rodolfo Maltese alle chitarre. Non si tratta, però, della composizione storica del gruppo formatasi nel 1971 e che, l’anno successivo, ha pubblicato il disco d’esordio del Banco del Mutuo Soccorso attirando l'attenzione del pubblico della nascente scena del rock progressivo in Italia. Dopo l’uscita del disco eponimo di debutto e del secondo lavoro, “Darwin!”, il primo concept album realizzato dalla band, si assiste al primo avvicendamento nella formazione e nel 1973 Maltese, proveniente dal gruppo Homo Sapiens e poi responsabile della complessità chitarristica introdotta nella musica del Banco, è chiamato a sostituire il primo chitarrista ufficiale Marcello Todaro.

Nella realizzazione di “Come in un'ultima cena”, registrato presso il Chantalain Studio di Roma nella primavera del 1976, sono coinvolti anche David Zard, produttore esecutivo anche del successivo “...di terra”, e Angelo Branduardi, che impreziosisce il disco con il suo violino e che successivamente si occuperà della traduzione dei brani per la versione in inglese dell’album, “As in a last supper”.

Concepito come un concept album su riflessioni esistenziali figlie del periodo storico della seconda metà degli anni Settanta, in cui il concetto di comunità sta lasciando il posto all’esaltazione di una visione più individualista e quindi meno solidale, “Come in un'ultima cena” porta con sé un cambiamento all’interno della discografia del Banco del Mutuo Soccorso. La struttura dei brani è differente rispetto al passato e ogni traccia vede il gruppo avvicinarsi sempre di più alla forma canzone, non solo per rispettare le esigenze narrative del disco per cui ogni personaggio riunito attorno al “tavolo dell’ultima cena” ha la sua traccia di riferimento. Nel caso specifico del sesto album di carriera della band, con una copertina di Cesare Monti che si discosta dalla simbologia precedente per introdurre elementi dell’iconografia cristiana, questa prima rivoluzione nel suo approccio alla composizione era dettata anche dalla voglia del Banco di esplorare le diverse anime del prog e di approfondire l’espressività della musica sinfonica in relazione alla sua contaminazione con altri stili come il jazz e il rock.

La rappresentazione teatrale di un contesto storico sociale e politico

“Il concetto di comunità si stava lentamente, ma inesorabilmente, sfalsando per lasciare il posto alla più spregiudicata esaltazione dell’individuo in quanto elemento centrale del processo di transizione tra le grandi ideologie collettive e la rincorsa all’effimera affermazione personale”, ha raccontato Vittorio Nocenzi nel libro “Nati liberi” con Francesco Villari nel descrivere la nascita e il concept di “Come in un'ultima cena”. E ancora: “Noi tutto questo lo avevamo intuito decidendo di trasformarlo in una rappresentazione plastica, quasi teatrale. Un album che esplorasse le diverse individualità con il pretesto narrativo di una cena tra amici, durante la quale ciascuno dei convitati sentisse la necessità di esporre i propri dubbi esistenziali, ma anche i lati più oscuri della propria personalità”.

Il disco, affidandosi alla poetica metaforica tipica della band romana, si apre quindi con la forte dose di malinconia e disincanto della prima traccia “...a cena, per esempio”, per introdurre il protagonista. “Ora sto qui fra voi, amici di sempre / Tu mi sei più che fratello, bevi dal mio bicchiere / Tu mi stringi il braccio mentre parlo / Mi guardate in silenzio / Ma è a voi che chiedo aiuto, ho le mani sfinite”, recita un passaggio del brano che dà il via a “Come in un'ultima cena”. Aprendosi alla forma canzone, qui le musiche si frammentano in più momenti - non a caso la traccia più lunga del disco dura poco più di sette minuti - per rinunciare in via sempre più definitiva alla magniloquenza del prog.

Con le successive canzoni si fa conoscenza dei vari personaggi riuniti a cena per confortare l’uomo turbato da riflessioni esistenziali: l’opportunista furbo del pezzo forte del disco, “Il ragno”, l’idealista romantico di “È così buono Giovanni, ma…” e l'attivista politico introdotto dalle articolate intuizioni sonore di “Slogan”.

Con la fine di quest’ultima canzone è arrivato il momento di alzare il braccio del giradischi per girare il vinile e posizionare la puntina sul primo solco del suo lato b. Le sonorità di ispirazione fusion di “Si dice che i delfini parlino” portano l’ascoltatore a immergersi completamente nell’esperienza cinematografica che è “Come in un'ultima cena” e ogni successivo brano, come in una sceneggiatura, è un frammento di narrazione animato dai vari personaggi del racconto. Dal guaritore di “Voilà Mida (il guaritore)”, che tra i continui cambi di tema e virtuosismi prog promette di essere la persona giusta per “la tua anima da curare” in cambio di denaro, si passa ai consigli di “Quando la buona gente dice” prima dell’arrivo de “La notte è piena”. Il compito di chiudere l’esperienza d’ascolto dell’album è affidato a una vera e propria ascesa carica di emotività che arriva insieme ai sussulti progressive di “Fino alla mia porta”.

Il cambiamento è in atto

Presentato al Teatro Malibran di Venezia e poi seguito da un’intensa attività live, “Come in un'ultima cena” vede poi il Banco del Mutuo Soccorso tornare alla Ricordi e realizzare, con l'ausilio dell'Orchestra del Conservatorio di Santa Cecilia diretta da Antonio Scarlato, il suo album più complesso e difficile, il disco interamente strumentale intitolato "...di terra”. La storia del Banco quindi continua, proseguendo tra i cambiamenti degli anni Ottanta e altri vari avvicendamenti nella formazione fino a perdere anche alcuni dei suoi protagonisti come Francesco di Giacomo scomparso nel 2014, e per gli appassionati non finirà mai.

“Come in un'ultima cena” nella collana Prog Rock Italia di Universal Music Italia

Il sedicesimo appuntamento con la collana Prog Rock Italia di Universal Music Italia prevede il sesto album di carriera del Banco del Mutuo Soccorso. “Come in un'ultima cena”, con l’audio rimasterizzato partendo dai nastri originali, è disponibile in vinile da 180gr - sia nero che colorato - con l’artwork originale del disco e Obi strip personalizzato.

La tracklist di “Come in un'ultima cena”:

LATO A

“...a cena, per esempio”

“Il ragno”

“È così buono Giovanni, ma…"

“Slogan”

LATO B

“Si dice che i delfini parlino”

“Voilà Mida (il guaritore)”

“Quando la buona gente dice”

“La notte è piena”

“Fino alla mia porta”