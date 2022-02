Sziget Festival 2022, seconda tornata di annunci: ecco la line up aggiornata

Il Sziget Festival, in programma dal 10 al 15 agosto, allarga la sua line up con la seconda tornata di artisti e grandi novità per il 2022. Dopo aver già confermato artisti del calibro di Arctic Monkeys, Dua Lipa e Kings Of Leon, il festival di Budapest annuncia la presenza nel cartellone anche dei nomi di Justin Bieber, Calvin Harris, Tame Impala, Anne-Marie, Ofenbach, Sam Fender, Tourist, Folamour, Steve Aoki, Nina Kraviz, Kölsch, tra gli altri.

La superstar canadese Justin Bieber inserirà il Sziget come data del suo "Justice World Tour", iniziato a febbraio negli Stati Uniti, e già sold out in molte date europee (farà tappa anche in Italia, prima a Lucca, quest'estate, e poi all'inizio del 2023 a Bologna). Bieber presenterà il suo sesto album in studio "Justice" uscito lo scorso marzo. A Budapest arriveranno anche Anne-Marie, Sam Fender (il cantante inglese sta scalando i gradini del successo molto velocemente tra i vari riconoscimenti il premio della critica ai “Brit Awards 2019”) e dj e producer come Nina Kraviz, Seth Troxler, Kölsch e b2b di Denis Sulta e Mella Dee. E poi Steve Aoki, Calvin Harris. E per agli amanti della trap la spagnola Bad Gyal.

Lo Sziget, articolato in sei giornate, propone un programma di musica internazionale, cabaret, spettacoli teatrali, proiezioni, workshop, attività per il benessere psico-motorio, installazioni, spettacoli e arte, nonché feste in barca e molto altro sulla spiaggia della Óbuda Island, che ospita il festival.

In questo momento sono disponibili un numero limitato di pass a partire da 195€. Sono già in vendita I ticket da 3 o 6 giorni ad un prezzo promozionale (rispettivamente 195 € e 290 €, con campeggio base incluso) e varie opzioni Glamping per alloggiare. Per tutti i dettagli visitate il sito ufficiale.