Equaly, con NAM un’iniziativa a favore delle giovani produttrici

Equaly, entità che si propone di contribuire al raggiungimento della parità di genere nell’industria musicale italiana, ha stretto una collaborazione con NAM, l’Ente di Formazione Musicale di Milano accreditato presso Regione Lombardia, per 120db #breaktheceiling, iniziativa che mette a disposizione delle iscritte a Equaly tre borse di studio per un corso di formazione in Electronic Music Producer (del valore di 450 euro) e due videocorsi bundle (dal valore compreso tra 249 a 379 euro). Il primo offre “un percorso di introduzione alla produzione di musica elettronica” con l’obiettivo formativo “di far conoscere gli aspetti fondamentali per muovere i primi passi nella produzione di brani originali e remix”, mentre i secondi sono dedicati all’utilizzo di software musicali come Logic Pro X o Ableton Live.