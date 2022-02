Billie Eilish ha a cuore la salute dei suoi fan (se ne faccia una ragione Kanye)

“Fermi tutti.

Interrompete la musica. Accendete le luci. C’è una persona che sta male. Laggiù, proprio laggiù. Ragazzi, lasciate libero lo spazio per i soccorsi”: scene che possono capitare, durante concerti nelle arene, nei palasport e negli stadi, che coinvolgono migliaia di persone, accalcate sotto il palco o sugli spalti. In Italia scene del genere non le vediamo da ormai due anni, e chissà se l’estate del 2022 sarà quella che segnerà il ritorno dei grandi raduni dopo due anni di stop. Negli Usa il settore dei live – anche al chiuso – è ufficialmente ripartito, a pieno regime. Con tutti i pro e i contro del caso. All’inizio del mese Billie Eilish, in scena alla State Farm Arena di Atlanta, in Georgia, aveva interrotto un suo concerto non appena si era accorta che una fan si stava sentendo male: “Abbiamo un inalatore? Possiamo procurarcene uno?”, aveva chiesto la .20enne popstar statunitense al proprio staff. Attimi di paura, prima che l’intervento dei soccorsi permettesse alla ragazza di riprendersi e a Billie di tornare a cantare. Ora, a meno di un mese da quell’episodio, la scena si è ripetuta.

Acclamata, sabato sera, dall’arena del Madison Square Garden di New York, dove si è esibita per 20 mila spettatori, la voce di “Bad guy” ha nuovamente interrotto il concerto, per lo stesso motivo per il quale all’inizio del mese aveva interrotto quello ad Atlanta. La popstar, alle prese con la promozione del suo ultimo album, “Happier than ever”, uscito la scorsa estate a distanza di due anni dall’esordio con “When we all fall asleep, where do we go?”, si è accorta che nel pit c’era fin troppa confusione e che la pressione dei fan accalcati sotto al palco stava rischiando di mettere a repentaglio la sicurezza di quelli attaccati alle balaustre. “Se volete sedervi, sedetevi, fatelo pure senza problemi. Respirate. E voi che state più dietro fate un passo indietro, per cortesia”, ha detto Eilish alla folla, interrompendo per qualche istante lo show per far placare gli animi dei 20 mila spettatori del Madison Square Garden.

Episodi del genere dovrebbero essere la regola, non l’eccezione. Eppure qualcuno ha avuto da ridire. Qualcuno che di show interrotti – ma per ben altri motivi – ne sa qualcosa. dopo la diffusione in rete del video del concerto di Atlanta nel quale Billie Eilish chiedeva l’intervento dei soccorsi per aiutare la ragazza in difficoltà, Kanye West sui social ha puntato il dito contro la giovane popstar, accusandola di aver voluto con quel gesto lanciare una frecciatina a Travis Scott, l’amico rapper finito lo scorso autunno al centro di una bufera mediatica negli Stati Uniti dopo la tragedia avvenuta al suo Astroworld Festival a Houston, in Texas, dove dieci persone – tutte di età compresa tra i 9 e i 27 anni – tra le 50 mila che stavano assistendo allo show di Scott hanno perso la vita e moltissime sono rimaste ferite nella calca.

“Suvvia, Billie. Ti vogliamo bene. Ora però devi scusarti con Trav e con le famiglie delle persone che hanno perso la vita: nessuno voleva che accadesse”, ha scritto Kanye su Instagram, minacciando di ritirare la sua partecipazione al Coachella – che lo ha voluto come headliner dell’edizione 2022, insieme alla stessa Billie Eilish e a Harry Styles – qualora la popstar non si fosse scusata. La risposta di Eilish non si è fatta attendere, anche se la cantautrice non ha chiesto scusa: “Non ho mai detto nulla su Travis. Stavo solamente aiutando un fan”.