Concerti, Justin Bieber al Lucca Summer Festival il 31 luglio

Si aggiunge un nuovo nome alla line up del Lucca Summer Festival 2022: quello di Justin Bieber. La 27enne popstar canadese sarà in concerto nella città toscana il 31 luglio prossimo. Si esibirà nell'area di fianco alle Mura di Lucca, dove in passato si sono esibiti - tra gli altri - i Rolling Stones, Roger Waters e Elton John e dove si esibirà quest'estate anche il fenomeno Blanco, che con il tour in supporto all'album "Blu celeste" ha venduto in una manciata di giorni la bellezza di 300 mila biglietti.

Il Lucca Summer Festival sarà uno dei pochissimi festival europei ad ospitare la prossima estate Justin Bieber, che in questi giorni è stato peraltro costretto a rimandare alcuni show negli Stati Uniti perché risultato positivo al Covid-19: "Abbiamo lavorato duro per creare il migliore show che abbiamo mai realizzato e non vediamo l'ora di condividerlo con i fan di tutto il mondo", fa sapere la voce di "What do you mean?" dall'altra parte dell'Atlantico.

I concerti estivi di Justin Bieber anticipano il suo attesissimo "Justice World Tour", che include anche due concerti in Italia all'Unipol Arena di Bologna a gennaio 2023.

Le vendite generali per i biglietti del concerto di Justin Bieber a Lucca apriranno sabato 26 febbraio alle 10.