Johnny Marr, nessuna nostalgia: “I paragoni con gli Smiths? Roba da giornalisti…”

“Forse non dovrei dirlo, ma fare solo il chitarrista è più semplice”, confessa dal suo studio di Manchester. È Johnny fucking Marr, come recitava una maglietta venduta ai suoi concerti qualche anno fa. Uno dei chitarristi più amati (e leggendari) d’Inghilterra, co-autore dei brani degli Smiths e di un suono unico. Ma canta, eccome se canta: oggi esce “Fever dreams parts 1-4”, quinto album di una carriera solista inizata solo nel 2003, oltre 15 anni dopo la fine della collaborazione con Morrissey: il resto del tempo lo ha passato in altre band, perché le collaborazioni sono uno stile di vita, per lui. Comprese quelle apparentemente improbabili, come con il compositore Hans Zimmer, con cui ha lavorato a colonne sonore come “Inception” e l’ultimo James Bond.

In “Fever dreams” passa dall’electro al power pop che ricorda gli Smiths: con il passato ha un rapporto sereno. Ma non nomina neanche una volta il suo ex collega. “Sono i giornalisti che fanno i paragoni, io mi ispiro a Lou Reed, non voglio fare il crooner”, dice con un sorriso. A 58 anni, Johnny Marr ha la faccia e il fisico di un ragazzo e la saggezza di un veterano.

L’album si apre con alcune canzoni dal suono elettronico, che potrebbero portare alla mente gli Electronic, la tua band con Bernard Sumner dei New Order.

Ho sempre avuto l’intenzione di avere un primo singolo dal suono electro. Sapevo che questo disco avrebbe dovuto avere un suono un po’ diverso dal passato. Sapevo che sarebbe stato doppio ancora prima di iniziarlo, con canzoni più lunghe. Però quando si parla di elettronica, la gente pensa alla musica house - che non è il caso. Io piuttosto penso ai Cabaret Voltaire e ai Kraftwerk.

Hai pubblicato questo album spezzandolo in diversi EP. Una scelta per tenere viva l’attenzione, come richiedono oggi le piattaforme?

Anche qua, in realtà sono partito dall’idea e dal titolo, che conteneva “1-4” prima ancora della realizzazione, mi suonava bene. Avrebbe avuto questo titolo anche con un altro formato. Certe volte l’arte parte da un concetto a cui dare un senso: ho pensato che fosse un modo originale di distribuire le canzoni, ma non so se lo rifarò ancora. Ogni uscita richiede molto lavoro: video, interviste etc.

L’album mette assieme canzoni che suonano in maniera anche parecchio diversa.

Mi sono messo nella testa di un fan: pensavo che in certi momenti volesse sentire un suono classico e poco dopo qualcosa di nuovo e diverso da qualsiasi cosa si sente in giro, e poi un po’ di pop. Il fatto è che scrivo tantissimo, il fatto di sapere che stavo facendo un album doppio, mi ha permesso di andare dove diavolo volevo.

Sono quasi 20 anni che sei diventato un cantante oltre che un chitarrista.

Quando ho scritto il mio primo singolo come solista, ero ancora in un’altra band e ho pensato: “perché dovrei farla cantare a qualcun altro?”. Ho lavorato con molte band e cantanti, anche come produttore: credo di avere sviluppato un’attitudine naturale a valutare l’efficacia di una voce. Credo di avere sempre avuto un voce buona, ma sono conscio che è migliorata nel tempo, soprattutto grazie alle centinaia di concerti che ho fatto.

Ti infastidiscono gli inevitabili paragoni con quell’altro cantante con cui hai lavorato, e che non nomineremo se no si arrabbia?

Onestamente, non credo succeda così spesso. Se succede, è più una cosa da giornalisti, che spesso vengono a vedermi ai concerti senza pagare un biglietto. Con tutto il rispetto, non me ne frega niente. Il mio modello di cantante è Lou Reed negli anni ’70, o Ray Davies dei Kinks o Patti Smith. Non ho voluto essere un crooner o cantare in modo molto melodico.

Sembri avere una relazione molto tranquilla con il tuo passato: lo si vede da come in concerto canti le canzoni più amate degli Smiths.

Credo di poterlo fare, perché ho anche un solido repertorio da solista, che sono la parte principale del mio show e che i fan conoscono. In un contesto del genere è bello anche mettere le cose vecchie. Quando sono andato a vedere band che ascoltavo da ragazzo, come i Wire e i Television, volevo sentire sia la musica nuova che i loro classici: ragiono alla stessa maniera per i miei concerti. Non voglio solo nostalgia.

In Inghilterra si è parlato molto del concerto tributo di Rick Astley, completamente dedicato al repertorio degl Smiths. Lo hai sentito? Cosa ne pensi?

È bello che gli piacciano come possono piacere a chiunque. È solo un po’ strano che qualcuno che negli anni ’80 era così mainstream e lontano da noi ora sia così indie. Ma la gente cambia, è normale. Però sarebbe bello che i soldi finissero in beneficienza…

Sei diventato amato per il tuo modo di suonare la chitarra ispirato al folk-rock elettrico. Nell’album ci sono ancora echi di quel suono: come è cambiato il tuo approccio alla chitarra?

Ho cambiato il mio modo di suonare quando mi sono unito a Matt Johnson nei The The, subito dopo gli Smiths. Erano una band molto diversa, che faceva uso della tecnologia. Poi arrivarono gli Electronic e Bernard Sumner mi spinse ancora di più in quella direzione. La sfida era mettere le chitarre sopra suoni sintetici, cosa che ora sono abituato a fare ma al tempo era una novità. Suonare con Beck, i Pet Shop Boys e gente diversa mi ha insegnato molto. Credo che le sfida maggiore sia stato suonare con un’orchestra per colonne sonore come quella di James Bond. Credo che il mio sound oggi sia migliore, non sono più solo un chitarrista ritmico. Se pensassi che il mio pubblico fosse interessato ad assoli improvvisati, oggi potrei farli tranquillamente, da giovane non sarei stato in grado. Nei film di James Bond ci sono suoni fatti con la chitarra che sembrano sintetici, ma non lo sono.

Nella copertina ti si vede in posizione zen accanto alla tua Fender. Che fine ha fatto la Rickenbacker con cui hai esordito?

La uso qualche volta in studio, ma non dal vivo. Ho avuto la fortuna di progettare una Fender Jaguar una quindicina di anni fa e ha quel suono scintillante, ma migliore. È come avere una Fender, una Gretsch e una Rickenbacker nella stessa chitarra, tre modelli in uno. L’avessi avuta al tempo degli Smiths, mi avrebbe risparmiato un sacco di problemi…

Questo è il tuo quinto disco solista in 35 anni di carriera. Come mai ci hai messo tanto ad usare il tuo nome?

Per me le collaborazioni sono state un modello di vita. Le mia presenza in band come Modest Mouse, The The non è stata estemporanea, è durata 5 anni, 9 nel caso degli Electronic. Ho lavorato con gente fantastica, facendo solo il chitarrista, ero felice e lo rifarei allo stesso modo. Ho iniziato a lavorare come solista perché scrivevo canzoni, ma non avevo nessuna idea se il pubblico le avrebbe apprezzate e sarebbe venuto ai concerti. Il primo disco è andato benissimo e da lì tutto è cresciuto. Mi sono creato il mio mondo.

In futuro tornerai a fare il chitarrista di altre band o la carriera solista è ormai il tuo percorso?

Mi piace quello che faccio ora: il lavoro è più duro e soddisfacente. Ma ogni tanto confesso, solo ogni tanto, che fare solo il chitarrista è più semplice. Posso sfogare le mie ossessioni e tirare sceme le persone con cui lavoro. Ma forse lo dico solo perché sto facendo solo troppo interviste… cantare le tue canzoni ti dà certamente più soddisfazioni.