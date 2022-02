Dieci anni fa sbocciava il talento Francesca Michielin

Francesca Michielin oggi compie 27 anni. Nonostante sia, a tutti gli effetti, ancora piuttosto giovane ha ormai alle spalle una carriera piuttosto densa e corposa, da quando si rivelò, il 5 gennaio 2012, poco più di dieci anni fa, ancora sedicenne, aggiudicandosi la vittoria della quinta edizione del talent show televisivo X Factor.

Francesca, originaria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, quando ha superato le selezioni ed è entrata nella squadra 'Donne 16-24' capitanata da Simona Ventura era una sedicenne con una esperienza nel mondo della musica limitata al suonare il basso elettrico e al cantare in un coro gospel della sua città natale.

Superato lo scoglio delle selezioni per entrare nel novero dei concorrenti di X Factor Francesca, di puntata in puntata, è giunta fino alla serata finale, dove ha primeggiato - sbaragliando la concorrenza di Antonella Lo Coco e della band pop-rap torinese de I Moderni, rispettivamente terza e secondi nella classifica finale della competizione - anche grazie alla spinta del brano inedito “Distratto”, che raggiungerà il primo posto della classifica di vendita. La canzone presentata nel corso del talent televisivo, che fornirà anche il titolo del suo primo EP, è stata co-firmata da Elisa e Roberto Casalino e tratta, su una melodia tipicamente pop, il tema di un rapporto di coppia che sta consapevolmente per finire e tutte le emozioni che questo comporta.

A completare la tracklist dell'EP d'esordio della ragazza veneta sono presenti tre cover interpretate da Francesca nel corso del programma: “Whole lotta love” dei Led Zeppelin – brano con cui si è presentata e ha superato le selezioni di X Factor - “Someone like you” di Adele e “Higher ground”di Stevie Wonder nella versione rivisitata dai Red Hot Chili Peppers del 1989. Questo per quanto riguarda la versione digitale, in quella fisica sono incluse altre due canzoni: le cover di "Roadhouse blues" dei Doors di Jim Morrison e di "Confusa e felice" di Carmen Consoli.