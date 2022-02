UK, da oggi l’addio alle restrizioni anti-Covid, ma per il settore live servono ancora sostegni

Da oggi, giovedì 24 febbraio, il Regno Unito abbandonerà definitivamente le restrizioni anti-contagio adottate durante la pandemia di SarS-Cov-2: l’esecutivo guidato da Boris Johnson, che già alla fine dello scorso gennaio aveva scelto di abolire le restrizioni ordinarie come l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale al chiuso negli spazi pubblici, la limitazione delle capienze e la richiesta dei certificati sanitari in occasione dei grandi eventi, dirà addio persino a quella che sembrava la misura di contenimento per definizione, ovvero la quarantena dei positivi. A chiudere i battenti - dal prossimo primo aprile - saranno anche gli hub che offrono ai cittadini test anti-Covid gratuiti, che pesano sulle casse dello stato per quasi 2 miliardi di sterline al mese.