Ma quali dinosauri: a 80 anni i nonni del rock tornano in tour

Il 18 giugno, tra quattro mesi, Paul McCartney compirà 80 anni.

Come li festeggerà? Fino a due giorni prima sarà in tour: la serie di concerti battezzata "Got back", che segnerà il ritorno dell'ex Beatle sui palchi dopo due anni di stop causati dalla pandemia, chiuderà il 16 giugno al MetLife Stadium di Eas Rutherford, nel New Jersey. Una settimana dopo aver spento le 80 candeline sulla torta, però, la voce di "Live and let die" sarà nuovamente su un palco: quello del Glastonbury Festival, che si appresta a rinascere dopo la cancellazione delle edizioni del 2020 e del 2021, a causa delle restrizioni legate al Covid-19. McCartney è solo uno dei tanti eroi del rock che non appena hanno percepito segnali di una possibile uscita dal tunnel della pandemia si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di mettere fine alla pensione forzata (e anticipata) per tornare a fare quello che hanno sempre fatto: suonare, suonare e ancora suonare.

La promessa di Paul

"Vi avevo promesso che sarei tornato: beh, sono tornato", ha scritto l'ex Beatle un paio di giorni fa, sui social, svelando il calendario del suo "Got back tour", che al momento comprende quattordici concerti tutti negli Stati Uniti. Erano due anni che McCartney aspettava di tornare sui palchi: nel 2020 il cantautore era atteso in Europa - Italia compresa - con il tour "Freshen up".

Attesa alle stelle, grandi successi nelle vendite per i biglietti: poi in seguito allo stop forzato causato dalla pandemia i concerti vennero cancellati. "Se ripenso all'ultimo concerto che ho fatto, l'anno scorso, a Los Angeles, mi domando: 'E se fosse il mio ultimo concerto?'", disse alla fine del 2020, dopo un anno di assenza dai palchi, Paul, che nel frattempo aveva spedito nei negozi un nuovo album, "McCartney III". Non è dato sapere, al momento, se il tour "Got back" farà tappa anche in Europa. Potrebbe accadere, eventualmente, la prossima estate, subito dopo l'esibizione di Paul McCartney al Glastonbury Festival. La partecipazione dell'ex Beatle all'evento non è stata ufficializzata dagli organizzatori: si tratta, per ora, solamente di voci, riferite dai principali tabloid britrannici (a partire dal Sun). McCartney avrebbe dovuto esibirsi al festival ospitato dalla cittadina di Pilton, nel Somerset, nella zona sud ovest dell'Inghilterra, già nel 2020, prima che l'edizione di quell'anno venisse cancellata a causa della pandemia.

I Rolling Stones

La line up del Glastonbury 2022 sarà annunciata dagli organizzatori nei prossimi giorni.

L'estate del 2022 potrebbe segnare il ritorno sui palchi europei anche dei Rolling Stones, intenzionati a festeggiare con una serie di concerti i loro sessant'anni di attività. Nessun annuncio è stato ancora fatto, ma le voci relative a un possibile tour di Mick Jagger e soci nel Vecchio Continente, dopo quello negli Usa dello scorso autunno, si susseguono ormai da mesi. Jagger compirà 79 anni il 26 luglio, Ron Wood il 1° giugno spegnerà 75 candeline sulla torta. Keith Richards lo scorso dicembre ne ha spente invece 78. Ad alimentare le voci relative ad un possibile ritorno degli Stones in concerto in Europa, a distanza di quattro anni dalle ultime esibizioni della band al di qua dell'Atlantico, sono state alimentate in questi giorni da un post condiviso da Jagger sul suo account Instagram ufficiale. Il cantante, in vacanza in Giamaica, .ha postato una foto che lo ritrae sorridente sotto le palme, con la chitarra tra le braccia e il mare sullo sfondo: "Una breve pausa prima di tornare ad essere impegnato", ha scritto il leader della leggendaria rock band britannica, orfana dello storico batterista Charlie Watts, morto a 80 anni lo scorso agosto, appena un mese prima che gli Stones tornassero in concerto con il loro "No filter tour".

Bob Dylan

È tutto praticamente pronto negli Stati Uniti per la partenza del nuovo tour di Bob Dylan, che il 24 maggio compirà 81 anni. Il Bardo di Duluth darà il via alla serie di concerti che segneranno il suo ritorno sui palchi il 3 marzo, tra meno di dieci giorni, dall'Arizona Federal Theatre di Phoenix. Il calendario comprende attualmente una trentina di concerti, in programma fino al 14 aprile, quando Dylan chiuderà la branca americana del tour con uno show al Civic Center Music Hall di Oklahoma City. Il cantautore, che nel 2020 ha venduto il proprio catalogo di canzoni a Universal Music per un importo che secondo le indiscrezioni si aggirerebbe intorno ai 300 milioni di dollari, farà praticamente un concerto a sera, fermandosi solo di tanto in tanto ma mai per più di due giorni.

Dylan ha fatto sapere che il suo "Never Ending Tour", la saga dal vivo cominciata il 7 giugno del 1988 e giunta al momento a quota 3084 concerti, andrà avanti (almeno) fino al 2024 (quell'anno spegnerà 84 candeline sulla torta): significa che a breve l'autore di "Blowin' in the wind" annuncerà ulteriori date. .

Who

A 76 anni Pete Townshend, storico chitarrista degli Who, comincia a manifestare segni di stanchezza: "Non voglio essere uno di quei tizi che muoiono in tour'. Io mi voglio ritirare. E quando dico 'ritirare' intendo dire che non voglio smettere di fare il musicista, ma ritirarmi dalla routine che mi porta a dire 'sì' a ogni tour che prevede esibizioni di fronte al pubblico", ha detto, recentemente. Intanto il 25 marzo, tra poco più di un mese, il musicista tornerà a condividere il palco con gli altri che compongono l'attuale formazione degli Who, tra le leggende del rock britannico e mondiale, per un concerto ospitato dalla Royal Albert Hall di Londra. Il tour ufficiale di Townshend, Daltrey (78 anni il 1° marzo) e soci partirà ufficialmente il 22 aprile, tra due mesi esatti, dall'Hard Rock Live di Hollywood e fino al 5 novembre vedrà il gruppo di "My generation" fare la spola tra Regno Unito e Stati Uniti. La pensione può attendere.