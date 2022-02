ANote Music, nel 2021 vendite per 6,5 milioni di euro

ANote Music, la società con sede in Lussemburgo - fondata dagli italiani Marzio Schena e Matteo Cernuschi con il belga Grégoire Mathonet - che permette ad artisti ed etichette di cedere a investitori terzi parte dei propri diritti musicali, ha comunicato il proprio rapporto finanziario relativo al 2021: negli ultimi dodici mesi l’azienda, fondata nell’estate dell’anno precedente, ha registrato vendite per 6,5 milioni di euro, per un aumento su base annua pare al 550%.