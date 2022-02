Jamal Edwards, addio al pioniere della musica inglese su YouTube

Aveva lanciato Dave e Jessie J, lavorato con Ed Sheeran e Emeli Sandé. E’ morto a 31 anni per "una malattia improvvisa", così riportano alcune agenzie, il discografico e imprenditore musicale Jamal Edwards. Dopo aver trovato fortuna grazie all’allora nascente YouTube, Edwards ottenne grande notorietà grazie alla realizzazione della piattaforma musicale SBTV. Per i risultati ottenuti con la sua attività imprenditoriale, nel 2014 Jamal Edwards era stato nominato Member of the British Empire (MBE). Edwards aveva anche un impegno come ambasciatore nel Prince’s Trust, l’associazione benefica di Carlo, Principe del Galles.

Edwards era ancora un teenager quando lanciò il suo canale per produrre e trasmettere film e clip musicali su SBTV, molti realizzati ad Acton, a ovest di Londra, dove è cresciuto. Lavorò fino al 2014 quando aveva raggiunto una fortuna stimata in 8 milioni di sterline collaborando tra gli altri con artisti come Jessie J, Emeli Sande e Ed Sheeran. “Quando ho cominciato YouTube era nata appena da un anno”, aveva raccontato Edwards, “e io che avevo appena ricevuto una videocamera per Natale ho cominciato a usarla per dare un’opportunità ai miei amici che non avevano chance di essere notati da Mtv. Ovviamente mi guardavano tutti come se fossi un pazzo, a credere che potessi competere con le multinazionali. Penso però di aver tentato abbastanza presto da poter credere in un cambiamento”.