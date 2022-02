Colonne sonore: Alex Uhlmann racconta FEDI

Dalla fine di gennaio è in onda su DAZN un nuovo format originale intitolato FEDI e dedicato al racconto dell’anima delle città italiane attraverso il calcio. Testimonianze speciali e i ricordi dei tifosi locali si intrecciano in una narrazione inedita, arricchita in ogni episodio da una colonna sonora realizzata partendo dai suoni della città, che si uniscono alla musica originale composta da Alex Uhlmann, frontman dei Planet Funk e nell'occasione alla guida di una band di musicisti di alto profilo.

Il cantautore e chitarrista lussemburghese è partito dalla campionatura di diversi “suoni tipici” delle varie città catturati dalle troupe al lavoro per le riprese; poi, con la sua band, ha creato una colonna sonora per ogni episodio, configurata appositamente per rendere il mood della città. Questa la sua esperienza:

“Io sono nato e cresciuto in Lussemburgo, i miei sono tedeschi. Ho sempre un po’ cercato la mia identità. Anche perché a Lussemburgo ero sempre un po’ “il tedesco”, mentre in Germania ero “il lussemburghese”. Poi però per la musica mi sono spostato in continuazione, ogni 2-3 anni cambiavo città e Paese. È un po’ una cosa che sentivo che mi mancava. Tramite il calcio e la fede calcistica ho un po’ provato a compensare. Quando abitavo a Londra ero fan del Chelsea, a Parigi del Psg, a Madrid del Real, poi sono venuto in Italia e sono entrato nella famiglia del Milan. E questa cosa devo dire che mi ha fatto sentire anche più milanese. Quindi il calcio mi ha aiutato a sentirmi a casa. In generale il calcio è un modo fantastico per scoprire la cultura e l’anima delle città.”

Il primo episodio di FEDI è stato dedicato a Bologna:

“Se pensi a Bologna pensi alla città rossa e quindi ti vengono già in mente delle cose, ma non volevo partire da questa cosa per creare il tema musicale di Bologna. Volevo partire da qualcosa di più concreto. Siamo partiti dal suono di un pastificio in cui stavano tagliando le tagliatelle. Abbiamo processato il suono del mattarello che taglia le tagliatelle, l’abbiamo messo a tempo e inserito in un groove. Un groove organico partito dalle tagliatelle. Tra i suoni catturati dalla troupe c’era anche un signore che fischiettava in piazza Maggiore, abbiamo preso quel tema, l’abbiamo sviluppato ed è diventata la melodia del pezzo di Bologna. E’ molto bello immaginarsi le città a partire dalle loro sonorità”.

Per ogni episodio è stato prodotto un contenuto “backstage” realizzato nello studio di registrazione mentre Ulhmann e i suoi musicisti erano impegnati nella realizzazione dei temi musicali.