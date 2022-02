David Crosby, l’addio a Spotify è definitivo (col permesso di Irving Azoff): 'Lo streaming, uno schifo'

Che Spotify continui a ospitare o meno il podcast di Joe Rogan, David Crosby non renderà più disponibile il suo catalogo sul servizio streaming di Daniel Ek. “Non prevedo di tornare sui miei passi”, ha chiarito l’oggi ottantenne artista storico sodale di Stephen Stills e Graham Nash in un’intervista concessa a Ryan Leas per Stereogum. Le ragioni dell’addio è facile immaginarle: Crosby, che ha sempre diffidato dei canali di distribuzione digitale, non intende più scendere a compromessi accettando le percentuali - a suo dire, e a dire di tantissimi altri, molto sfavorevoli - che il DSP accorda ai creator.