Elisa annuncia tre concerti all’Arena di Verona a maggio

Come annunciato dalla stessa Elisa con un post condiviso sui social, la musicista di Monfalcone si esibirà all’Arena di Verona il prossimo mese di maggio per tre concerti. Gli show si terranno nell’ambito della terza edizione di “Heroes Festival”, che quest’anno vede la voce di “Broken” ricoprire il ruolo di direttrice artistica della manifestazione, che si terrà dal 28 maggio al 31 maggio presso la storica venue veronese, in qualità di rappresentante della campagna delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Il festival, che come riportato dall’Ansa quest'anno sarà totalmente dedicato alla divulgazione di una nuova responsabilità nella lotta al cambiamento climatico, vedrà Elisa andare in scena i prossimi 28, 30 e 31 maggio. Il progetto complessivo del “Heroes Festival 2022” sarà presentato il prossimo 22 aprile, in occasione dell'Earth Day, la giornata mondiale della terra. "Il mondo ci chiede di essere green: tutti noi dobbiamo fare la scelta giusta”, ha dichiarato la musicista per presentare e descrivere l’anima dell’evento e lo spirito dei suoi tre show, durante i quali inviterà sul palco amici e colleghi con i quali condivide la necessità di agire con urgenza a tutela del pianeta.

I biglietti per i concerti di Elisa, che lo scorso 18 febbraio ha pubblicato il nuovo doppio album “Ritorno al futuro/Back to the future” dopo aver partecipato in gara al Festival di Sanremo 2022 con "O forse sei tu", sono disponibili a partire da oggi, lunedì 21 febbraio, per gli iscritti al fan club dell’artista e saranno in vendita per tutti dalle 12 di domani.