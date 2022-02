Paris Jackson: la figlia di Michael Jackson che non scrive canzoni felici

La voce di Paris Jackson è filtrata dalla malinconia nelle canzoni del suo nuovo ep “The lost”, pubblicato lo scorso 18 febbraio. Con la sua musica la secondogenita di Michael Jackson insegue una dimensione di intimità e per farlo si fa guidare dalle proprie sensazioni ed emozioni. Per la scrittura dei suoi recenti brani la 23enne ha attinto dalle proprie esperienze più intime per lasciarsi ispirare nel raccontare la fine di una relazione. “Chi non ama un piccolo ep su un ex fidanzato?”, ha scritto Paris qualche giorno fa per annunciare l’uscita del suo nuovo progetto.

"Non scrivo canzoni felici"

“You and me / Are we faded falling hopelessly / This could be / Something worth recalling / Lost in you lost in me”, canta Paris Jackson in “Lost”, la prima delle tre tracce dell’ep, in cui si abbandona alla tristezza. Alla sua voce, accompagnata dal suono della chitarra acustica, fa eco quella di Taylor Meier dei Caamp, produttore del progetto insieme al compagno di band Evan Westfall, per dare profondità alle parole.

La malinconia caratterizza anche la seconda canzone “Breathe again” e l’atmosfera di “The lost” rimane fedele alle influenze musicali di Paris, tra cui Damien Rice, Ray LaMontagne e Conor Oberst. Solo con l’ultimo pezzo dell’ep, “Never going back again”, lo stato d’animo cambia e la musica si colora di sonorità brillanti che guardano al folk, con un battito di mani che tiene il ritmo dettato dalla chitarra elettrica e dal banjo. Si tratta di una cover del brano dei Fleetwood Mac originariamente pubblicato nel loro album “Rumours” del 1977.

Paris, nata il 3 aprile 1998 dall’unione del compianto Michael Jackson con Debbie Rowe, ha presentato dal vivo i brani dell’ep “The lost” durante un live a sorpresa al St Regis resort di Aspen, in Colorado, e ha subito messo le cose in chiaro. Oltre a far sapere che le sue nuove canzoni parlano del suo ex, con cui si è lasciata due anni fa a San Valentino, e che dopo la rottura ha scritto il brano “Breathe again”, come riportato dal Daily Mail, la cantante si è autodefinita una “mediocre imitatrice di Thom Yorke” e ha affermato: “Io non scrivo canzoni felici”. Paris-Michael Katherine Jackson, questo il nome all’anagrafe dell’artista, prima di eseguire il pezzo “Yellow bird”, già fatto ascoltare in passato durante i suoi concerti, ha aggiunto: “Quando mi ci metto e provo a scrivere una canzone d’amore, di solito finisce per essere un brano sulla mia morte”.

Prima dell’ep “The lost”

Dopo aver dato il via alla sua carriera da modella e aver debuttato come attrice nel 2017 con un ruolo da ospite nella serie televisiva “Star”, prima di esordire l’anno successivo sul grande schermo con il film “Truffatori in erba”, Paris Jackson ha deciso di seguire le orme del padre, come sognava di fare da bambina, iniziando a esibirsi come cantante e musicista.

Paris ha mosso i suoi primi passi nella musica insieme all’allora fidanzato Gabriel Glenn, con cui ha dato vita al progetto chiamato Soundflowers. La coppia si è esibita in pubblico per la prima volta al Canyon Sessions il 23 giugno 2018, dove ha proposto i due brani originali "Daisy" e "In the blue”, e ha poi dato alle stampe il 24 giugno 2020 il suo ep eponimo. Qualche mese dopo, il 29 ottobre, Paris Jackson ha pubblicato il suo primo singolo solista, “Let down”, anticipazione del suo disco d’esordio, “Wilted”, uscito poi il 18 novembre 2020. A distanza di quasi due anni dal suo primo album, mentre lo scorso anno ha recitato nel ruolo di Maya nello spin-off della serie “American Horror Story”, ecco che Paris ha dato alle stampe il suo nuovo ep. Il disco “The lost” arriva dopo un’intervista concessa dalla figlia del Re del Pop ad “Access Daily” in cui - tra le altre cose - ha parlato del rapporto con la sua famiglia, tra cui di Michael Joseph Jackson Jr., chiamato “Prince“, e ha fatto sapere che non sarebbe contraria a .collaborare con la zia Janet.