Subsonica: le date aggiornate del 'Microchip Temporale Club Tour'

“Cari terrestri logorati almeno quanto noi dal tira molla degli eventi, stiamo per dare la comunicazione più paradossale dall’inizio della nostra storia”: si apre così il messaggio pubblicato oggi, 21 febbraio, sui social dai Subsonica per comunicare che il loro “Microchip Temporale Club Tour” prenderà il via il prossimo 1 aprile, dopo che lo stato di emergenza terminerà ufficialmente il 31 marzo. Per questo motivo le date precedentemente previste a marzo sono state riprogrammate per i mesi di aprile e maggio, mentre rimangono invariati gli appuntamenti già schedulati per aprile. I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date.

Dopo il primo concerto della tournée al Teatro della Concordia di Torino, dove si replicherà sabato 2 e domenica 3, la band torinese sarà di scena al Tuscany Hall di Firenze il 7 aprile, all'Atlantico di Roma i due giorni successivi, all’Alcatraz di Milano il 12 e 13 aprile, al Pin Up di Mosciano Stazione (TE) il 15 aprile, al Demodè di Modugno (BA) il 16 aprile, al Capitol Fiera di Pordenone il 20 aprile, alla Hall di Padova il 21 aprile, al Vox Club di Nonantola (MO) il 22 e 23 aprile, al Common Ground di Napoli il 28 aprile, all’Afterlife di Perugia il 29 aprile, al Live Club di Trezzo Sull’Adda (MI) il 30 aprile, al Mamamia di Senigallia (AN) il 6 maggio, al C.S. Rivolta di Marghera (VE) il 7 maggio e al Brixia Forum di Brescia l’8 maggio.

Nell’annunciare il nuovo calendario del tour a supporto dell'album “Microchip temporale” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato a novembre 2019, Samuel e soci hanno condiviso con i fan una riflessione sulla ripresa dei concerti dopo lo stop dovuto dalla crisi pandemica. Dopo aver comunicato le nuove date dei concerti, i Subsonica hanno scritto: