Bryan Adams, le nuove date dei concerti italiani

Dopo essersi visto costretto, a causa della crisi pandemica, a posticipare le tre date in Italia del tour a supporto del suo nuovo album, “So happy it hurts”, in uscita il prossimo 11 marzo, Bryan Adams ha comunicato le nuove date dei concerti italiani.

L’artista canadese, inizialmente atteso nel nostro Paese per tre live nel corrente mese di febbraio, recupererà gli appuntamenti con i fan della Penisola il prossimo mese di dicembre. Bryan Adams si esibirà alla Zoppas Arena di Conegliano il 5 dicembre 2022, prima di andare in scena il 6 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e l’8 dicembre al Mandela Forum di Firenze.

Come da comunicato diffuso da D’Alessandro e Galli, gli spettatori già in possesso dei biglietti per le date di febbraio potranno usarli per accedere alle nuove date. Nuove disponibilità di biglietti andranno in vendita da domani mattina 22 febbraio, su www.dalessandroegalli.com.

La nuova prova sulla lunga distanza di Bryan Adams arriva a tre anni di distanza dal precedente disco “Shine a light” ed è stato anticipato dalla pubblicazione della title track di “So happy it hurts”, dei singoli “Kick ass”, “Never gonna rain” e del brano scritto per il Calendario Pirelli 2022, “On the road”.