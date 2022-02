SBTV, addio al fondatore Jamal Edwards

L'industria musicale britannica è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Jamal Edwards, fondatore della piattaforma video-musicale online SBTV, grazie alla quale sono state lanciate star del rap e del grime oltre che prominenti nomi del mainstream come Ed Sheeran e Rita Ora: a riferire della morte dell’imprenditore appena trentunenne è stata la BBC. La notizia, purtroppo, è stata confermata dalla società di Edwards, che - tuttavia - non ha specificato le cause dell'improvviso decesso. Secondo la madre, Brenda Edwards, a Jamal sarebbe stata fatale una improvvisa quanto letale malattia.