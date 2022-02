Quando Ozzy Osbourne fu arrestato per aver urinato su un importante monumento

Mentre è indubbia l’importanza del suo ruolo nella storia del rock, ci si chiede spesso se sia finzione o realtà quando si parla di aneddoti riguardanti Ozzy Osbourne. Oltre che per la sua musica e per il valore dei suoi lavori, sia solisti che con i Black Sabbath, infatti, il musicista di Birmingham ha sempre attirato attenzione e interesse su di sé per i suoi eccessi ed essere comunque riuscito a sopravvivere alla sregolatezza della vita da rockstar tanto da poter raccontare ancora oggi di persona le sue esperienze.

Tra le tante bizzarrie combinate negli anni, quarant’anni fa Ozzy ebbe la bella pensata di urinare su un monumento nazionale importantissimo per la storia americana.

Era il febbraio del 1982 e, durante una tappa del tour a supporto del suo secondo album solista “Diary of a madman”, a San Antonio, in Texas, l’artista stava festeggiando come al suo solito. Dopo qualche drink di troppo Ozzy Osbourne, con indosso un abito da sera della sua futura moglie Sharon perché lei, per evitare che se ne andasse in giro conciato in quel modo, gli aveva nascosto i vestiti ,decise di uscire a fare due passi in città e finì per svuotare la vescica piena sul muro più vicino che riuscì a trovare. Peccato che il punto scelto da Osbourne per fare i propri bisogni fosse uno dei più importanti e noti luoghi d'interesse del Texas. Si trattava infatti del Cenotafio di Fort Alamo, monumento eretto a ricordo degli eroi che nel 1836, durante la Guerra d’Indipendenza del Texas, preferirono morire piuttosto che arrendersi all’esercito messicano. Neanche a dirlo, Ozzy Osbourne venne arrestato per ubriachezza molesta e trascorse un pomeriggio in una prigione locale. La sera il musicista venne poi scarcerato dietro una cauzione di circa quaranta dollari e potè quindi esibirsi all'HemisFair Arena di San Antonio per il concerto del 19 febbraio 1982 come da programma.

Nonostante la multa modesta, per quel gesto oltraggioso e sconsiderato a Osbourne venne vietato di recarsi nuovamente a San Antonio, almeno fino al 1992 quando l’ex Black Sabbath si scusò pubblicamente con la città e donò 10mila dollari all’associazione Le Figlie della Repubblica del Texas (Daughters of the Republic of Texas) per la manutenzione del sito. “Nella vita abbiamo tutti fatto cose di cui ci pentiamo", disse Ozzy in quell’occasione, come ricordato da Loudwire: “Sono profondamente onorato che la gente di San Antonio abbia trovato nei loro cuori il desiderio di riavermi. Spero che questa donazione dimostri che sono cresciuto”. Qualche anno più tardi Ozzy Osbourne sarebbe tornato a San Antonio con suo figlio Jack per girare un episodio di una serie su History Channel.

Riguardo all’episodio nel 1992 il promoter musicale Greg Wilson raccontò al San Antonio Express-News: “Ozzy era ubriaco fradicio e aveva anche un problema alla vescica. Penso che nessuno si sarebbe accorto di quanto stava accadendo se non fosse che stava facendo un servizio fotografico per il magazine inglese Melody Maker ed era vestito in calzamaglia rosa con le ballerine. Si avvicinò al lato della strada e fece il suo bisogno”.