Paul Stanley dei Kiss vorrebbe collaborare con i Foo Fighters

A distanza di sette anni dall’esibizione con i Foo Fighters sul palco del Forum di Los Angeles, Paul Stanley dei Kiss si è recentemente detto pronto a collaborare con la band di Dave Grohl e ha fatto sapere che, non appena si presenterà l’occasione, lui e il gruppo di “Best of you” lavoreranno a qualcosa insieme.

Il 70enne musicista lo ha raccontato a Consequence a margine della première della commedia horror di prossima uscita, “Studio 666”, con protagonisti proprio Grohl e soci. “Prima o poi, sono sicuro che faremo qualcosa insieme, faremo un po’ di casino insieme”, ha spiegato il chitarrista dei Kiss per rispondere alla domanda se vedrà mai la luce una collaborazione tra lui e la formazione del già batterista dei Nirvana. Ha aggiunto: “Questo è ciò che rende la musica divertente, non solo il processo di collaborazione, ma anche il non sapere cosa accadrà domani”.

Collaborare con Paul Stanley significherebbe per Dave Grohl, da adolescente cresciuto con le pareti della sua camera tappezzata di poster dei Kiss, lavorare insieme a uno dei suoi idoli di infanzia, nonostante i due si conoscano ormai da diverso tempo. Come raccontato dal frontman dei Foo Fighters in più di un occasione e ricordato da Stanley durante la chiacchierata con Consequence, infatti, i due si sono conosciuti nella scuola frequentata dai rispettivi figli.

“Conosco Dave da diverso tempo, i nostri figli hanno frequentato la stessa scuola”, ha spiegato l’addetto alle sei corde della formazione di “I was made for lovin’ you”, prima di spendere parole di ammirazione nei confronti di Grohl. “Quello che è riuscito a fare nel corso degli anni è fenomenale”, ha dichiarato Paul Stanley: “L’idea di passare da essere il batterista di una band importante a diventare davvero una delle più grandi rock star del mondo? Niente male”.

Durante la chiacchierata Stanley ha anche ricordato come uno dei suoi momenti preferiti legati ai Foo Fighters il loro concerto al Forum di Los Angeles nel 2015 per il 46esimo compleanno di Grohl. Il live vide il chitarrista raggiungere sul palco la band per eseguire insieme due brani dei Kiss, “Do you love me” e “Detroit rock city”.

Il nuovo film con protagonisti i Foo Fighters, “Studio 666”, arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi e di grand parte del resto del mondo il prossimo 25 febbraio (si è ancora in attesa che venga annunciata l’uscita della pellicola anche in Italia). Per il lungometraggio, come rivelato recentemente, Dave Grohl ha registrato un intero album thrash metal per dare vita e musica al gruppo immaginario della pellicola, i Dream Widow. Il primo pezzo pubblicato dietro questo pseudonimo, è “March of the insane”.