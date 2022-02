Il turpiloquio di Slim Shady regala il successo a Eminem

Il primo album di Eminem è del 1996, "Infinite".

Il musicista di Detroit aveva 24 anni, una vita privata piuttosto travagliata e una visione musicale non ancora totalmente messa a fuoco. A volte però non è un 'buona la prima!', ma ne serve una seconda. Questa ha come titolo "The Slim Shady LP", viene pubblicata il 23 febbraio 1999 e certifica che Marshall Bruce Mathers III ha il talento per potersi affermare e non essere una semplice meteora. Dalla sua, al tempo, l'essere un rapper credibile seppure di pelle bianca ed avere la personalità per poter gestire e sopportare le polemiche generate dai testi delle sue canzoni dove non si risparmiano misoginia e turpiloquio. Nella versione non censurata di "My name is", per portare un esempio, canta le gioie dell'"incazzarsi e fare a pezzi le tette di Pamela Anderson", nonché del "violentare lesbiche mentre gridano: 'Possiamo essere amici'". All'inevitabile indignazione che è seguita, Eminem ha risposto argomentando in questa maniera il suo punto di vista: "Vaffanculo a tutti. Il rap è troppo pulito oggi. I ragazzi hanno bisogno di qualcuno a cui guardare. Io non faccio le cose per scandalizzare, sto solo raccontando il mondo come lo vedo".

"The Slim Shady LP" nel 2000 si meritò il Grammy Award quale album rap dell'anno e quella che potete leggere nelle righe seguenti è la recensione che pubblicammo sulle nostre pagine nel 1999 dell'album con cui Eminem iniziò ad essere Eminem.

Che Eminem sia il rapper più chiacchierato del momento, che sia stato sbattuto in copertina da più di un mensile americano (Raygun in testa), che sia considerato come il primo portavoce della white trash che usa il linguaggio dei neri, sono tutti segnali che potrebbero far pensare a un hype ben architettato da parte della casa discografica di turno (la MCA, non proprio l’ultima delle major).

Se poi ci si aggiunge il fatto che, pur bianco, sia stato accettato benevolmente anche dalla comunità nera dell’hip hop, beh, tutto questo potrebbe far pensare che si è di fronte o a una grande montatura o a un fenomeno naturale. Noi propendiamo per la seconda ipotesi. Basta ascoltare il disco per rendersene conto.

Basta vedere quanto Marshall Mathers (questo il vero nome del rapper di Detroit) abbia la capacità, oltre che di atteggiarsi a “bullo di strada” e affermare che “non gli importa un cazzo” (“I just don’t give a fuck”, uno dei singoli di successo contenuti nell’album), di regalarci momenti di emozione e malinconia pura per capire che, al di là del chiacchiericcio che si è creato intorno a Eminem e dello strabiliante successo di “My name is”, questo presunto portavoce della white trash abbia pensato un album di debutto che, un po’ grazie alle atmosfere malinconiche (dettate da una vita da “white trash” di cui parla nella emozionante e commovente “If I had”), un po’ grazie alle sonorità originali scelte da Eminem e dalla sua posse (FBT Productions+ la produzione saltuaria di Dr.Dre), suona completamente sganciato, come è la scena di Detroit a cui appartiene, da trend newyorkesi (vedi alla voce Wu Tang) e georgiani (Timbaland), concedendosi soltanto qualche virata in territorio g funk.

Il risultato è un disco ben confezionato nella parte produttiva e piuttosto “fresco” nelle scelte stilistiche che hanno decretato l’armamentario sampladelico dell’album, onesto e originale quanto basta per convincere anche quelli che pensano a Eminem come alla solita montatura.