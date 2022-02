Warner Music, un accordo con Peloton per il lancio di Lanebreak

Warner Music ha siglato una partnership con Peloton, il brand dedicato al fitness online, per il lancio di Lanebreak, videogioco che sarà integrato nei prodotti per il benessere della società newyorchese: la soluzione di intrattenimento digitale i possessori delle cyclette del marchio potranno creare un proprio avatar e mettersi alla prova in vari diversi di difficoltà, associando a ogni allenamento una colonna sonora differente.