Dr Dre e Jimmy Iovine, una partnership con Adidas per un programma educativo in California

I co-fondatori di Beats Dr Dre e Jimmy Iovine stanno collaborando con Adidas e PENSOLE, accademia di design dedicata alle calzature con sede centrale a Portland, in Oregon, per lanciare un nuovo programma educativo dedicato ai giovani interessati a lavorare nel campo dello streetwear. La prima fase del programma ha visto il già deus ex machina dei NWA e il co-fondatore della Interscope Records tenere una serie di incontri - organizzati tramite la start-up educativa Iovine and Young Academy - con una selezione di studenti delle scuole superiori di Inglewood, Los Angeles: nel corso dei workshop i giovani stilisti hanno disegnato e creato una collezione di sneaker poi messe in commercio dai negozi Adidas locali a partire dalla scorso 7 febbraio.