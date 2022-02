Robert Fripp e Toyah rileggono gli Smashing Pumpkins

Nuovo appuntamento con la serie “Sunday Lunch” di Robert Fripp e Toyah, che dall’inizio della pandemia nel 2020 ogni domenica - salvo pause - condividono loro cover casalinghe e divertite di classici del rock e del pop. Questa volta la coppia formata dal leader dei King Crimson e dalla di lui moglie propone una cover di “Bullet with butterfly wings” degli Smashing Pumpkins. Il brano è stato originariamente pubblicato da Billy Corgan e soci nel 1995 come primo singolo estratto dal loro doppio album “Mellon collie and the infinite sadness”.

Ecco il video della cover della coppia, in cui un composto Robert Fripp, con il suo usuale trucco nero punk sugli occhi, accompagna alla chitarra Toyah che, in un abito trasparente nero con un mantello a forma di ali di farfalla, si scatena cantando il brano della band statunitense.

Lo scorso appuntamento con il “Sunday Lunch aveva visto Fripp e Toyah rileggere “Too drunk to fuck” dei Dead Kennedys, per l’occasione ribattezzato “Too drunk to funk”, dopo aver proposto cover di brani di Black Sabbath, Kinks, Mötley Crüe, Mötorhead, Judas Priest e altri: le trovate tutte qui.