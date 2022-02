Se una canzone di Gianni Celeste diventa un trend su TikTok (e va in classifica)

I video su TikTok che utilizzano la canzone sono così tanti - oltre 45 mila - che è impossibile arrotolare il filo e scoprire come è nato esattamente il trend: "Povero gabbiano, hai perduto la compagna" è il tormentone di questi giorni sul social network popolarissimo tra i ragazzi della "Generazione Z", che da tempo influenza con i suoi trend anche le classifiche (ne sanno qualcosa i Fleetwood Mac, tornati ai primi posti di quelle americane nel 2020 dopo che un creator utilizzò la loro "Dreams" come sottofondo sonoro di un suo video). La canzone è "Tu comm'a mme" e a cantarla è Gianni Celeste, tra i cantanti più amati in assoluto della musica neomelodica. Grazie al boom su TikTok il brano è entrato nella "Viral 50 Italia" di Spotify, la classifica relativa ai brani più ascoltati sulla piattaforma.