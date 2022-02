Paul McCartney torna in tour a (quasi) 80 anni

Dove eravamo rimasti? Ah, sì: era il 2020 e l'ex Beatle era atteso in Europa con un nuovo tour, "Freshen up". Le vendite per i biglietti procedevano a gonfie vele, alcuni show erano già sold out, poi arrivò la pandemia e tutto si fermò. Concerti cancellati, a partire da quelli in programma in Italia, a Napoli e a Lucca "Se ripenso all'ultimo concerto che ho fatto, l'anno scorso, a Los Angeles, mi chiedo: 'Uh, e se fosse anche il mio ultimo concerto?'", ebbe a dire alla fine del 2020, dopo un anno di assenza dai palchi, il cantautore, alle prese con la promozione del suo ultimo album "McCartney III".

Ora Paul McCartney annuncia il suo ritorno dal vivo. A quasi 80 (li compirà il prossimo 18 giugno) la voce di "Live and let die" svela il calendario del tour "Got back", che il 28 aprile alla Spokane Arena, nello stato di Washington, segnerà il suo ritorno in concerto.

Le date che compongono il calendario sono tutte negli Stati Uniti: dopo Spokane, McCartney suonerà anche a Seattle, Oakland, Inglewood, Fort Worth, Winston Salem, Hollywood, Orlando, Knoxville, Syracuse, Boston, Baltimore e East Rutherford. I concerti - quattordici in tutto - che compongono il calendario del tour "Got back" terranno impegnato l'ex Beatle fino a giugno: la tournée chiuderà il 16 giugno, due giorni prima dell'80esimo compleanno di Paul McCartney.

"Vi avevo promesso che sarei tornato: beh, sono tornato", ha scritto Paul McCartney sui social, annunciando la tournée.

In questi due anni il cantautore britannico non è certo rimasto con le mani in mano. Dopo "McCartney III" ha spedito nei negozi una nuova versione del suo ultimo disco, "McCartney III Imagined", contenente rielaborazioni delle canzoni firmate da - tra gli altri - Beck, St. Vincent, Phoebe Bridgers, Damon Albarn, Josh Homme e Anderson .Paak. L'ex sodale di John Lennon ha poi aperto i cassetti della memoria e raccontato la genesi di alcuni dei successi dei Beatles e della sua carriera solista in "3, 2, 1 McCartney", la serie - pubblicata su Disney+ - realizzata insieme al guru della musica pop-rock americana, Rick Rubin, produttore che ha prodotto Johnny Cash, i Beastie Boys, i Red Hot Chili Peppers, i Run-DMC e Mick Jagger, con il quale McCartney non aveva mai avuto a che fare.

Subito dopo ha pubblicato un colossale volume, ".The Lyrics", che lo ha visto ripercorrere le tappe salienti della sua vita e della sua carriera raccontando le curiosità dei testi delle sue canzoni.

Non è dato sapere, al momento, se il tour "Got back" farà tappa, dopo gli Usa, anche in Europa.