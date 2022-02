Rolling Stones: a breve l'annuncio di un tour estivo in Europa?

Il diavolo sta nei dettagli, dice il detto. E a qualcuno - basta dare un'occhiata ai commenti - non è sfuggito un dettaglio dell'ultimo post condiviso da Mick Jagger, che si trova attualmente in Giamaica, sul suo account Instagram ufficiale: "A little downtime before things get busy!", "Un po' di tempo libero prima di ricominciare ad essere impegnato!", ha scritto il 78enne frontman dei Rolling Stones nella didascalia di una foto che lo ritrae sorridente, con una chitarra tra le braccia, sotto ad alcune palme (con il mare sullo sfondo). Cosa bolle in pentola in casa Rolling Stones? La band sta per annunciare un tour estivo in Europa?

Le risposte a queste domande, al momento, non ci sono. Ma voci relative all'annuncio di un possibile tour della leggendaria rock band britannica nel Vecchio Continente nel 2022 erano circolate già lo scorso autunno, mentre gli Stones erano impegnati negli Stati Uniti con il loro "No filter tour", sospeso a causa della pandemia e ripreso il 26 settembre scorso, dopo due anni di stop. È stato il primo tour della band senza il batterista Charlie Watts, scomparso appena un mese prima della partenza della tournée a 80 anni (Watts si era già detto non disponibile per la serie di concerti e al suo posto era stata annunciata la presenza di Steve Jordan, vecchia conoscenza di Keith Richards, diventato a tutti gli effetti il nuovo batterista degli Stones).

Perché un tour in Europa nel 2022? Molto semplice: perché quest'anno i Rolling Stones festeggiano i loro sessant'anni di carriera e una serie di concerti nel Vecchio Continente permetterebbe a Mick Jagger e Keith Richards di festeggiare ripartendo da dove tutto ebbe inizio, magari partendo proprio dal Regno Unito. Era il 12 luglio 1962 quando la band, allora composta da Jagger, Richards, Emlo Lewis (Brian Jones), Dick Taylor e Ian Stewart, esordì ufficialmente sul palco di uno dei templi del rock, il Marquee di Londra. L'esordio discografico sarebbe avvenuto solamente l'anno successivo, nel '63, con "Come one/I want to be loved", poi nel '64 la band spedì nei negozi l'album eponimo "The Rolling Stones".

È ai possibili impegni in Europa che allude Mick Jagger nel suo post? Chissà. I Rolling Stones mancano dal vivo nel Vecchio Continente da quattro anni: gli ultimi concerti ufficiali tenuti dalla band in Europa risalgono all'estate del 2018, quando Jagger, Richards, Wood e Watts suonarono negli stadi e nelle arene del Regno Unito, della Germania e della Francia. L'ultimo show italiano del gruppo è invece quello che nell'estate del 2017 vide Jagger e soci esibirsi a Lucca.