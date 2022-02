L'hard rock è più forte della paura: un milione di biglietti venduti per Mötley Crüe e Def Leppard

L'hard rock è pià forte della paura legata alla pandemia. Boom di vendite per i biglietti del tour congiunto dei Mötley Crüe e dei Def Leppard, due dei gruppi simbolo del genere. Tommy Lee, Joe Elliott e soci sbancano al botteghino, negli Usa: oltre un milione di biglietti venduti per i concerti, originariamente in programma nel 2020 e poi posticipati a causa delle restrizioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19. E ora le due band, alle quali si uniranno anche i Posion e Joan Jett e i Blackhearts, annunciano nuove date, allungando il calendario.