Droga, amore e musica: la storia della "reclusione" dei Rolling Stones in Francia

Gli scatti testimoniavano quella folle estate dei Rolling Stones, all'insegna della droga, dell'amore ma soprattutto della musica.

I direttori dei giornali e delle riviste dell'epoca si dissero non interessati a pubblicarli. Le immagini restarono in un cassetto per trent'anni. Poi nel 2001 vennero raccolte in un libro fotografico, "Exile". A distanza di altri vent'anni le foto sbarcano a Parigi, per una mostra ospitata dalla Galerie de l'Instant che sarà aperta al pubblico fino al 16 marzo (se capitate nella capitale francese, sapete dove andare). Per i fan dei Rolling Stones e gli amanti del classic rock più in generale hanno un valore inestimabile, perché raccontano le settimane in cui, dopo essersi rifugiati in una villa nel sud della Francia per fuggire dagli esattori delle tasse britannici, .Mick Jagger e soci registrarono uno dei loro capolavori: "Exile on Main St.".

A scattare le immagini fu il fotografo francese Dominique Tarle, oggi 74enne, all'epoca ventitreenne, un po' più piccolo di Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman e Charlie Watts - quest'ultimo scomparso l'anno scorso. Come ci finì nella villa a Villefranche-sur-Mer, in Costa Azzurra, che prima degli Stones negli Anni '40 aveva ospitato la Gestapo, la forza di polizia segreta nazista? Se il quartetto voleva fuggire dall'esattore, il fotografo - che oltremanica aveva immortalato i Beatles e Jimi Hendrix, tra gli altri - era in cerca di un posto in cui stare, dal momento che il suo visto nel Regno Unito era scaduto: "I servizi britannici per l'immigrazione mi dissero di lasciare il Paese. Poi a un concerto Bianca, la futura moglie di Jagger, mi disse che la band stava lasciando il Regno Unito per andare in esilio volontario nel sud della Francia, per fuggire dall'esattore delle tasse", avrebbe ricordato molti anni dopo.

Tarle contava di rimanere lì solo un pomeriggio. Fu la band a trattenerlo. Nella villa a Villefranche-sur-Mer avrebbe trascorso i successivi sei mesi. Facendo un po' il Grande Fratello di orwelliana memoria, cercando di non farsi vedere dai componenti della band, alle prese con le registrazioni di quello che sarebbe diventato "Exile on Main St.", per catturarne gli attimi più belli. Non solo: partecipò anche al matrimonio di Mick Jagger e Bianca Pérez-Mora Macias, che venne celebrato il 12 maggio 1971 a St. Tropez.

Nelle immagini, scattate nelle 16 camere da letto della villa, gli Stones suonano la chitarra, fumano, organizzano feste. L'attore Jake Weber, noto ai più per aver recitato ne "L'alba dei morti viventi" del 2004 e nella serie televisiva "Medium", all'epoca aveva otto anni. Compare in una delle fotografie. Nel 2010 avrebbe rivelato di essere stato portato in quella villa dal padre, che spacciava sostanze stupefacenti e che aveva nascosto delle bustine di cocaina tra i suoi vestiti.

"Exile on Main St.", che gli Stones registrarono in un camion fatto arrivare da Londra, collegato al seminterrato della villa, sarebbe uscito l'anno successivo, nel 1972. Blues rock, hard rock, rock and roll, boogie rock, gospel, electric blues, country rock: ancora oggi suona come un caleidoscopio di suoni, atmosfere ed emozioni che incarnano perfettamente lo spirito di quell'estate folle.