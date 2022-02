Assomusica scrive al premier Draghi: "Il settore dei live discriminato: è insostenibile"

“Nel riconoscere lo sforzo che il Ministero della Cultura ha sempre fatto, prevedendo numerose misure di ristoro, posso soltanto accogliere con favore le parole del Presidente Draghi e dirgli che anche gli operatori del settore sono veramente stanchi, che vorremmo tutti tornare a fare il nostro lavoro nelle piazze, negli stadi, nei palazzetti, riportando il pubblico a rivivere le emozioni che solo la musica dal vivo riesce ad offrire per far ripartire il nostro settore. La situazione di discriminazione del settore live sta diventando insostenibile se non avremo a brevissimo date certe e norme chiare per affrontare la stagione primaverile ed estiva il settore del live rischia il collasso": lo dichiara, in un comunicato stampa, il presidente di Assomusica (l'associazione che rappresenta la maggior parte degli organizzatori e produttori di musica in Italia), Vincenso Spera, che risponde così alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi di ieri sulla possibilità di definire le tempistiche per le riaperture, lasciandosi alle spalle le restrizioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19.