Apple ha stracciato il contratto da 2 milioni di dollari con Kanye West. La piattaforma avrebbe dovuto spalleggiare il rapper nella promozione del suo nuovo album, l'atteso "Donda 2", in uscita - ripensamenti di Kanye permettendo - il 22 febbraio. Ma la voce di "Stronger" ha fatto infuriare Apple con le sue dichiarazioni sulla decisione di rendere disponibile per l'ascolto in streaming il suo nuovo disco solamente su dispositivo di sua invenzione Stem Player - ai fan costerà 200 dollari - e così la piattaforma lo ha scaricato.