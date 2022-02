L'incredibile storia di "Gioca jouer" (e di chi l'ha composta)

Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare. E poi ancora: sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare. A distanza di più di quarant’anni dalla sua uscita, “Gioca jouer” di Claudio Cecchetto è ancora un tormentone, che continua a conquistare le generazioni. Tutti la ballano (è in effetti l’emblema dei balli di gruppo), tutti la cantano, soprattutto d’estate, ai karaoke all’aperto o alle feste nei campeggi. Ma in pochi conoscono la storia della canzone, che solo nel 1981, l’anno della sua uscita (venne usata come sigla del Festival di Sanremo, il secondo condotto da Cecchetto), vendette in Italia più di 500 mila copie e riscosse successo anche all’estero.

Nel .Regno Unito, per dire, uscì con il titolo di “Superman”, interpretata dalla band britannica dei Black Lace, che due anni prima avevano rappresentato Londra all’Eurovision Song Contest con “Mary Ann”, e fece discutere – incredibile, ma vero – intellettuali ed analisi, alcuni dei quali arrivarono a tracciare dei parallelismi tra il testo della versione per il mercato inglese e il concetto del superuomo di Nietzsche. Ancora più incredibile realizzare che dietro “Gioca jouer” c’era lo zampino dello stesso autore delle colonne sonore dei film di Dario Argento: Claudio Simonetti (che oggi compie 70 anni tondi tondi, auguri!).

Prima di "Gioca Jouer"

Nel 1981 Claudio Simonetti, romano – ma nato a San Paolo, in Brasile, dove suo papà, il musicista, attore, showman Enrico Simonetti, conduceva un seguitissimo programma della tv di Brasilia – aveva già vissuto almeno due vite artistiche. La prima lo aveva visto scrivere la storia del cinema horror componendo le colonne sonore di film oggi considerati cult del genere, a livello internazionale, come “Profondo rosso” e “Supiria” di Dario Argento, “Patrick” di Richard Franklin, “Martin” di George Romero (che in Italia uscì con il titolo “Wampir”), musiche destinate a diventare un modello per molti registi e compositori (sarà lo stesso Simonetti, molti anni dopo, a raccontare di aver conosciuto a un evento a Los Angeles il grande John Carpenter, che gli avrebbe confessato di avergli rubato non poche idee).

La seconda lo aveva visto allontanarsi, dopo quei lavori, da temi ansiogeni e inquietanti per scoprire le sonorità dell’.Italo disco, lanciando il gruppo degli Easy Going (la loro “Baby I love you” fu una hit) e la cantante triestina Vivien Vee (che con “Give me a break” si fa conoscere anche Oltralpe), proprio negli anni in cui il genere esplode grazie alle produzioni degli ormai leggendari Fratelli La Bionda.

L'incontro con Claudio Cecchetto

Cecchetto e Simonetti si conoscono in una puntata di Disco Ring, nel 1980. L’idea di incidere insieme un pezzo è del conduttore e deejay veneto. Il compositore romano comincia a buttare giù qualche idea a livello di musica: sceglie il ritmo della tarantella, ma in salsa elettronica, rifatto con tastiere e sintetizzatori, perfetto – pensa lui, e ha ragione – per accompagnare il testo del deejay. Che è volutamente demenziale: una serie di comandi, di ordini, destinati ad essere eseguiti dai ragazzi e dalle ragazze in discoteca o alle feste. La melodia principale, accattivante, viene affidata a un sassofono. Il pezzo viene registrato tra le pareti dello studio 5A di Roma, nel 1981, poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo, di cui diviene sigla. Il successo è garantito.

Dopo "Gioca Jouer"

Dopo il boom di “Gioca jouer”, come se niente fosse, Claudio Simonetti – che si concede nel frattempo anche un disco da solista – tornerà a comporre colonne sonore horror, intensificando la sua collaborazione con Dario Argento. Il sodalizio con il maestro italiano dell’horror si interrompe nel 2012, con “Dracula 3D”. Ma Simonetti resterà sempre riconoscente ad Argento: tanto che quando nel 2017 farà uscire un’autobiografia, la intitolerà emblematicamente “Il ragazzo d’argento”. Nel 2020 ha festeggiato il quarantacinquesimo anniversario della colonna sonora di “Profondo rosso” pubblicando un vinile speciale del disco, mentre l’anno scorso cadevano i quarant’anni dall’uscita di “Gioca jouer” (guarda qui la videointervista a Claudio Cecchetto).