Classifiche, tutte le novità della settimana del 18 febbraio: fenomeno Blanco

Il fenomeno Blanco impazza dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2022. Non solo il clamoroso boom nelle vendite dei biglietti per i concerti del tour che segnerà di fatto il suo esordio sui palchi. Il 19enne cantautore bresciano, che due settimane fa ha trionfato con Mahmood all'ultima edizione della kermesse con "Brividi", si prende anche la vetta delle classifiche di vendita: il suo album di debutto "Blu celeste", uscito a ottobre, pur senza tornare nei negozi in una nuova versione dopo il successo sanremese riesce comunque a conquistare questa settimana il primo posto della classifica FIMI relativa agli album più venduti in Italia, scalzando Rkomi e il suo "Taxi driver". Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle chart italiane e internazionali di questa settimana.