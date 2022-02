Elisa: “La mia più grande fortuna? Essere un’incosciente”

Ci sono tante anime dentro il nuovo doppio album di Elisa, “Ritorno al Futuro / Back to the Future”. Parlando con la cantautrice di Monfalcone abbiamo cercato di sviscerarle, di andare in profondità alla ricerca di quello scrigno in cui custodisce ancora, dopo una lunga carriera, un’energia magica e una voglia di mettersi in gioco che altro non sono che le sue perle più preziose.

Ti abbiamo vista sfrecciare nel cuore della notte, dopo la finalissima di Sanremo in cui ti sei classificata seconda, a bordo del tuo skate. È giusto, ogni tanto, non prendersi troppo sul serio?

“È fondamentale, soprattutto dopo tanta ansia. Penso che il palco di Sanremo andrebbe studiato da un gruppo di scienziati: sprigiona un’energia difficile da gestire. Si ha come la sensazione di sentire la potenza degli artisti nazionali e internazionali che sono passati per l’Ariston. Appena sono tornata a casa ho mangiato pizza, gelato e patatine fritte. Durante la settimana della gara oltre a riso e pollo era difficile rimediare altro. Bisogna restare, giustamente, in forma”.

La “stupida voglia di vivere” di cui parli in “O forse sei tu” che immagine ti suscita?

“È semplice e complessa, quella stupida voglia di vivere. Ma la domanda che mi pongo è: vivere come? Il tema della sostenibilità per me è diventato centrale. Ancora di più rispetto al passato. Mi ricordo che già ai tempi della Guerra del Golfo affrontavo questi argomenti, fra cui quello della tutela dell’ambiente, soprattutto dopo tutti i danni che si sono perpetrati. Il disco in inglese è ricco di questi argomenti e anche la tournée, su cui sto lavorando da prima della pandemia, sarà incentrata su questo”.

Sarà un tour con un alto livello di sostenibilità ambientale?

“Ho sempre cercato di stampare i dischi su carta riciclata, ho registrato album in posti particolari sensibili al tema, per tutto il periodo di diversi tour non facevamo circolare bottigliette di plastica nel nostro team di lavoro: credo che la sostenibilità ambientale diventerà presto un protocollo da rispettare. Grandi band come i Coldplay o artisti come Ed Sheeran da tempo portano avanti battaglie di questo tipo a livello internazionale. Oggi ci sono tanti modi per dare un segnale e fare la propria parte. L’educazione ambientale è alla base di tutto e influenza anche la visione che abbiamo dell’essere umano: al centro deve tornare l’individuo, non il consumatore”.

Il disco è ricco di collaborazioni. È una risposta diretta all’isolamento generato dalla pandemia?

“Sì, mi sono aperta. Ho lavorato con tanti produttori che fanno parte di una nuova scena musicale italiana. Il motivo è perché volevo colori più contemporanei. Non potevo mettere le mani totalmente io su quel tipo di musica, sarebbe risultata artefatta. La mia direzione nei testi e nelle melodie è chiara. Ma di sicuro questo, nella mia carriera, è il disco che parla di più all’esterno. È un disco ricco di fotografie sugli altri. Nel precedente “Diari aperti” c’era più spazio per l’introspezione”.

Da qui la necessità di coinvolgere tante figure a livello musicale e di scrittura?

“Ho una grande fortuna: nonostante l’esperienza, rimango una grande incosciente. Non era possibile dopo la pandemia rimanere ancora soli, anche nel fare musica. Ed è necessario, per me, fare scelte anche un po’ più radicali. Non siamo fatti per essere eremiti: il contatto con gli altri serve a conoscere anche noi stessi. Per questo trovare le parole insieme, fare musica insieme, è un modo per tentare di leggere chi siamo e quello che ci circonda”.

Questo nuovo approccio ti ha generato paura? Il disco è ricco di sonorità inedite per il tuo percorso, ci sono anche episodi urban e legati a una nuova visione del pop.

“È stata la mia paura più grande, ma alla fine si è rivelata infondata perché non ho perso la mia identità. E tutto è partito da una domanda: mi tengo ‘Seta’ o no? Avevo fatto una sessione con Dario Faini, Davide Petrella e Andrea (Rigonat, ndr) a Milano, il brano era nato lì, ma doveva essere per un’altra artista. Io, però, mi sono detta: perché non me la tengo? Perché non aprirmi a un mondo nuovo? ‘Seta’ è un sound diverso per me, che mi ha portato verso nuovi stimoli. Poi è arrivata la pandemia e mi si sono aperte nuove strade: ho deciso di spalancare le stanze e di far entrare tanti artisti. Ho scelto di mettere in secondo piano il dove arrivare, mettendo al centro maggiormente il viaggio. Proprio come quando vado sullo skate con i miei figli”.

“Non me ne pento” è una risposta a quella paura?

“Non me ne pento’ indubbiamente può essere un manifesto del disco. Il significato molteplice delle canzoni io lo scopro sempre dopo, ma in questo caso credo che tu abbia ragione. Alla mia età bisogna fregarsene dei giudizi perché si ha maggiore forza nell’accettarsi. Si è più risolti, questo non vuol dire non covare talvolta dei tormenti, quelli li abbiamo tutti. Io di solito presento tante ballad. In questo progetto invece ci sono bpm più alti. C’è più ritmo, più energia, più movimento”.

Fonti di ispirazione per questo progetto?

“Ci sono i Florence + The Machine, Alanis Morissette, Bjork, che da sempre sono fra i miei artisti preferiti. A cui se ne sono aggiunti altri come Fka Twigs, Post Malone, e soprattutto The Weeknd, che da diversi anni è un punto di riferimento assoluto”.

Cosa provi, dopo tanti anni, a lavorare con Andrea Rigonat, tuo marito?

“Non è sempre facile da gestire. Lavorare in ‘famiglia’ non lo è mai, per nessuno, perché il dialogo non finisce. Giri un sugo e parli di lavoro, non stacchi. Lui è molto puro, onesto. Dice sempre quello che pensa, anche a costo di farmi arrabbiare. È un rockettaro pieno di risorse, quando meno te lo aspetti ascolta Justin Bieber. Non c’è un segreto per far funzionare relazione e lavoro insieme, ma di certo avere due studi separati e comunicanti allo stesso tempo, ci aiuta molto (ride, ndr)”.

Pubblicare un doppio album è una scelta controcorrente rispetto al mercato?

“Forse oggi si ottengono più risultati pubblicando singolo dopo singolo, ma io credo che vivendo tutti noi in una sorta di ‘multiverso’ in cui accadono tante cose, ci sia anche spazio per chi, come me, vuole pubblicare un doppio progetto. Non crea ostacoli, è solo una proposta diversa. Per me c’è posto per tutti in questo momento storico”.

Il viaggio è formato da questo doppio disco o c’è altro?

“Durante l’anno usciranno altri nuovi brani”.

Parliamo dei feat. Rkomi?

“Rkomi mi suscita un bellissimo contrasto. Lui ha molta forza fisica. È cresciuto, è diventato un performer granitico, ma allo stesso tempo mantiene una profondità e una dolcezza particolare: nella canzone scritta insieme ha chiamato una ragazza ‘Agosto’ e dice: ‘mi fai tossire il cuore’. Per me questa è poesia”.

Jovanotti?

“Lorenzo per me ha sempre rappresentato una sorta di sogno. Lo seguivo ovunque quando ero piccola, lui per me a un certo punto era diventato importante quanto Bono e Bob Marley, lo ascoltavo in loop. Ho letto in un libro che aveva un baule pieno di jeans e si vestiva prendendone un paio a caso ogni giorno. Era un particolare strano che mi faceva, per l’appunto, sognare”.

C’è un brano anche nel segno del “girl power”: “Luglio”.

“Il pezzo con Giorgia, Roshelle ed Elodie per me è simbolo del conforto che genera l’amicizia. Parlare di solidarietà femminile è troppo riduttivo. Io preferisco sottolineare la complicità. Il pezzo sprigiona calore”.