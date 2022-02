La folle vita di Robbie Williams (che diventerà un film)

Era il cantante di una delle boy band di maggiore successo della storia della musica. È diventato uno dei più grandi entertainer del pop-rock contemporaneo, grazie a dischi come “Life thru a lens”, “I’ve been expecting you”, “Escapology” e “Rudebox”, solo per citarne alcuni. La carriera di Robbie Williams sarà presto raccontata in un film di genere biopic. Si intitolerà “Better man”, come la canzone che l’ex Take That incise nel 2000 per il suo terzo album da solista, “Sing when you’re winning”: scritto da Oliver Cole e Simon Gleeson, due sceneggiatori esordienti, che hanno a lungo parlato con la popstar, il film ripercorrerà le tappe salienti dell’ascesa di Robbie Williams, che secondo le stime avrebbe venduto circa 80 milioni di dischi a livello mondiale.

Genio e sregolatezza

Robbie Williams è il classico esempio di quando il genio incontra la sregolatezza. Spesso, anzi spessissimo, ha fatto parlare di sé anche per vicende extramusicali, che lo hanno reso un personaggio un po’ controverso, sopra le righe.

C’è da scommettere che molte di queste finiranno in un modo o nell’altro anche all’interno di “Better man”, per restituire agli spettatori un ritratto completo di un genio del pop che ha sempre trovato – nel bene o nel male – il modo per finire al centro dell’attenzione. L’ultima uscita del cantante – 48 anni appena compiuti – non è una delle più felici. Riguarda i suoi tentativi di .farsi ricrescere i capelli tramite trapianti costosissimi (“Costavano lo stesso prezzo della casa di mia nonna”, ha detto lui al Sun), che però non hanno dato i risultati sperati. Williams, discograficamente fermo all’album natalizio “The Christmas present” del 2019, ha raccontato la disavventura proprio al tabloid britannico, facendo sapere di essersi sottoposto al trattamento a più riprese, nel 2013 e nel 2020: “Sto perdendo i capelli. Quando la mia testa viene illuminata, sembra il sedere di un bambino. Ho deciso di sottopormi al trattamento. Però poi non è successo niente”.

Robbie e gli alieni

Dichiarazioni bizzarre, certo, ma non quanto quelle di qualche anno fa relative ai suoi presunti incontri con gli extraterrestri. L’ex Take That è da tempo ossessionato dagli alieni. Nel 2008, mentre l’album “Rudebox” scalava le classifiche mondiali, complici hit come “Kiss me” o “She’s Madonna”, si diffuse una notizia curiosa: il cantante fu stato beccato a Los Angeles con un costume da gorilla e gli occhiali da sole. Il motivo? Un modo, dissero gli amici al tempo, per nascondersi e non essere rapito dagli extraterrestri. A immortalare la popstar così conciata fu il tabloid britannico Daily Star: le immagini fecero il giro del mondo, generando preoccupazioni sulla

sanità mentale del cantante, che aveva peraltro appena interrotto una volontaria reclusione di tre mesi nella sua casa sulle colline della città californiana. “Sono molto preoccupata per Robbie, perché lui è indiscutibilmente un genio e quando sei così intelligente e sei stato così a lungo al centro del riflettori, tutto quello che desideri è scappare”, ebbe a dire l’ex fidanzata Tara Palmer-Tomkinson. A dieci anni di distanza da quegli scatti, tra l’uscita della compilation “Under the radar vol. 2” (la copertina lo ritraeva nudo, di spalle, con le natiche in bella vista, mentre provava ad arrampicarsi su un albero) e della successiva “Under the radar vol. 3”, Williams affermò di aver avuto svariati incontri ravvicinati con gli alieni, sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti: “Ho visto alcune cose strane – confessò alle telecamere del programma tv 60 Minutes – ho vissuto eventi che non riesco a spiegare. Ho visto un ufo proprio sopra la mia testa: se avessi lanciato una pallina da tennis lo avrei colpito.

Gli stupefacenti

Nel passato del cantante anche stupefacenti e abusi vari (nel 2019 mise in guardia i giovani fan con un post su Instagram: “È passato molto tempo dall’ultima volta che ho fatto uso di cocaina. A 44 il cuore non regge più a queste schifezze, ho dei figli”, scrisse). Ma in quel caso, ha giurato lui, non aveva fatto uso di sostanze: “No, davvero: non c’era nessuna sostanza di mezzo”. L’ex Take That aveva parlato dei suoi avvistamenti già l’anno precedente, ai microfoni di un’emittente radiofonica irlandese: “Ero totalmente sobrio e mi sono ritrovato un UFO proprio sopra la mia testa”. Come se non bastasse, ad un certo punto il Daily Star riportò la testimonianza di un uomo, tale Russ Kellett, che giurò di aver visto Robbie Williams a bordo di un’astronave: “Fu rapito dagli alieni a Bradford, nel 1999. Gli dissi: ‘Ma io ti conosco’. E lui: ‘Non saprei’. Non l’ho più visto dopo, ma sono sicuro che fosse Robbie Williams. Parlammo per pochi istanti, ma era proprio lui”. A volte non sono solamente le popstar ad essere bizzarre e sopra le righe.

La lite con Jimmy Page

C’è stato un momento in cui la saga della vita di Robbie Williams ha ospitato al suo interno un’altra saga: quella relativa alla lite tra il cantante e il suo vicino di casa Jimmy Page, leggendario ex chitarrista dei Led Zeppelin Che cercò in tutti i modi di proibire all’ex Take That di effettuare dei lavori di ampliamento della sua casa, praticamente attaccata alla residenza dell’ex Led Zeppelin, la Tower House, un edificio ritenuto di interesse storico dal Dipartimento della Cultura di Londra, in quanto costruito tra il 1875 e il 1881, nel tardo periodo Vittoriano.

Secondo Page, le vibrazioni dei lavori avrebbero potuto danneggiare la Tower House. La discussione tra i due, iniziata addirittura nel 2013, sembrava essere giunta al capolinea nel 2018 – dopo che il chitarrista arrivò addirittura a confessare di essere stato .tormentato da Robbie Williams con la musica dei Black Sabbath, dei Pink Floyd e dei Deep Purple suonata a tutto volume – poi però i due non sono riusciti a trovare una soluzione che potesse soddisfare entrambi. E così sono tornati a farsi la guerra. La vicenda è finita addirittura in tribunale. Però i giudici hanno dato ragione a Robbie Williams e torto a Jimmy Page, che ha dovuto così arrendersi alla decisione del cantante di ristrutturare la sua casa.

Dal gorilla alla scimmia

Dal gorilla alla scimmia. Il regista di “Better man”, l’australiano Michael Gracey, già dietro la cinepresa per “The greatest showman” del 2017 e produttore nel 2019 di “Rocketman”, il biopic sull’ascesa al successo di Elton John, ha fatto sapere che il protagonista del film sarà interpretato da una scimmia realizzata in CGI, settore della computer grafica che sfrutta la tecnica del 3D. Le riprese si svolgono in Australia, a Melbourne.