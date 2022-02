Quando Celine Dion imitò Angus Young sul palco

A volte può accadere che universi musicali assolutamente diversi, e per molti versi anche contrari, vengano in contatto dando vita a qualcosa di quanto meno curioso. Tra le unioni sorprendenti si può annoverare quella che ebbe protagonista la superstar canadese della canzone Celine Dion - internazionalmente nota per il tema del film 'Titanic' "My Heart Will Go On" – che nel 2002 interpretò "You Shook Me All Night Long" degli AC/DC dal vivo a Las Vegas insieme ad Anastacia.

Nel 2003 il magazine Guitar World nel corso di una intervista all'ora scomparso chitarrista degli AC/DC Malcolm Young chiese di esprimere la sua opinione sulla cover della Dion e di Anastacia. Queste le parole del fratello di Angus: “Qualcuno mi ha mandato un video di quella cosa. Mi ha colpito. Non necessariamente con la voce. Ma per il fatto che è stata capace di fare il passo del papero di Angus con quelle fottute scarpe che aveva! Ho pensato: 'Cazzo, ha le palle per farlo'!".La canzone “You Shook Me All Night” è inclusa nella tracklist dell'album della band australiana del luglio 1980 “Back In Black” ( leggi qui la recensione ), uno dei dischi più venduti della storia del rock. “Back In Black” fu il primo album degli AC/DC con l'attuale cantante Brian Johnson fresco di sostituzione di Bon Scott, scomparso qualche mese prima dell'uscita nel febbraio 1980.