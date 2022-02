E Carmen Consoli si mise la gonna

Nel febbraio 2000 Carmen Consoli ha pubblicato il suo quarto album intitolato "Stato di necessità", ad oggi il disco più venduto della sua discografia che conta nove titoli in venticinque anni. Un disco giunto a un anno e mezzo dal precedente "Mediamente isterica" che segna anche un deciso cambio di segno musicale, così lo spiegò la musicista catanese in conferenza stampa in quel febbraio del 2000: "Mi sono resa conto che non aveva senso fare un altro album di chitarre sparate, perché tanto ormai la gente se lo sarebbe aspettato, e poi sinceramente ho sentito il bisogno di avvicinarmi e affrontare altri mondi musicali, più eterogenei, cercando di conciliarne i suoni all’interno di queste canzoni.

Di fatto, è un disco diverso dagli altri soprattutto nella scelta degli arrangiamenti, piuttosto che per la scrittura delle canzoni. Volevo mettere per un attimo da parte la grinta da rocker per abbracciare un’immagine che mi permetta di girare un po’ anche in gonna, per così dire, senza sempre dover rispettare i canoni della Carmen che tutti si aspettano, impegnata, scontenta. Questo disco è il lato solare di “Mediamente isterica”, che era un album decisamente cupo e oscuro".

Per ricordare questo album così importante nella carriera di Carmen Consoli ripubblichiamo la nostra recensione del disco uscita al tempo.

Sembra che la cantantessa abbia sentito l'urgenza di comunicare a tutti i costi che qualcosa, nella sua vita, era cambiato. E che abbia voluto finirlo per forza in fretta, il suo nuovo disco, spinta da un'ansia famelica che non riusciamo a definire, e che forse è sconosciuta anche a lei. Ascoltatelo tre, sette, dieci volte, quest'album: non vi basteranno per capirlo. Non riuscirete a ricordarvi le musiche, e le parole non vi resteranno impresse - se non sottoforma di frammenti di concetto. Ma se lo affronterete con il giusto spirito, riuscirete a respirarne l'atmosfera. Ci nuoterete dentro, ci galleggerete sopra, ci girerete attorno, ci passerete attraverso. Guidati dalla voce di Carmen, che resterà probabilmente l'unica vostra certezza: l'unico elemento che vi permetterà di non perdervi in questo labirinto di suoni frastagliati, spezzati, incoerenti, a tratti invece sorprendentemente armonici.

Se possiamo consigliarvi, oltre che la sanremese "In bianco e nero" ascoltate subito "L'ultimo bacio", una ballata che si appoggia solo su chitarra e violino. Ci sembra uno di quei pezzi che funzionano subito, così, senza bisogno di nulla tranne che di quattro accordi. E chi l'ha detto, in effetti, che una canzone di quattro accordi non può essere bella? Questa lo è. In questa canzone la voce di Carmen - la certezza di cui parlavamo prima - è in equilibrio pressoché perfetto con gli strumenti.

Altrove, non va così. Altrove, lo strano modo che la cantantessa ha scelto per usare le sue corde vocali si fa invasivo, e si divora gli strumenti. Di cui non abbiamo ancora praticamente parlato: invece vale la pena di segnalare che nell'album, per la prima volta, Carmen ha scelto di usare gli elementi di una grande orchestra. E che fiati, ottoni e archi spuntano un po' ovunque e si intrecciano con i "soliti" basso, synth, chitarra e batteria. La cosa non è un male: purché, naturalmente, si tengano in considerazione le riflessioni delle righe precedenti.

Questo non è un disco facile. Il che non vuole affatto dire che sia brutto: però esplora mille soluzioni diverse. Non sceglie di percorrere una strada comoda, ma piuttosto s'inerpica per sentieri stretti e faticosi. Resta rock nella sua anima, ma si apre al jazz, al soul, alla latinoamericana. In questo disco Carmen non ha paura di mostrarsi debole, e di raccontare che è in difficoltà, come in "Non volermi male": "Troppo stanca per pensare/ Forse ero al punto di capirci qualcosa/ Non so più parlare/ Forse è perché non ho niente da dire".

Non ha bisogno di dimostrare che è brava, la cantantessa: quello l'ha già fatto in passato, e ora può permettersi di mostrarsi per quello che è. Chiedendo amore (come in "Parole di burro"), facendosi esigente ("Bambina impertinente"), riconoscendosi incoerente ("Novembre '99"): tutte cose che richiedono coraggio, un po' come tagliarsi i capelli corti.