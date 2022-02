Eddie Vedder e la fotografia di Bruce Springsteen che gli ha ispirato una canzone

Il frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder ha pubblicato sul suo canale YouTube l'amabile conversazione avuta con Bruce Springsteen nella fattoria del Boss a Colts Neck, nel New Jersey. L'occasione dell'incontro tra i due è stata data dall'uscita del terzo album solista di Vedder, “Earthling” (leggi qui la recensione), pubblicato la scorsa settimana.

Il disco vanta collaborazioni di alto livello come quelle di Stevie Wonder, Ringo Starr, Andrew Watt ed Elton John che ha posto il suo talento al servizio della canzone “Picture”. Durante l'incontro con Springsteen il cantante dei Pearl Jam ha rivelato la storia che sta proprio dietro la stesura di "Picture".Vedder ha spiegato di avere scritto la canzone dopo che lui e la moglie, Jill, fecero visita proprio a Bruce Springsteen alcuni anni fa. Fu una gita piacevole per i coniugi Vedder, andarono a cavallo, chiacchierarono del più e del meno, si divertirono parecchio e stettero bene insieme. Di ritorno da una gita a cavallo Springsteen li fotografò e poi gli inviò quella fotografia per Natale. Quella fotografia ispirò la scrittura di "Picture".Racconta Eddie Vedder a Bruce Springsteen: "Si chiamava ‘Picture of love, we were a picture of love’. E' stata scritta alcuni anni fa, quando io e Jill siamo venuti a trovare te e Patti. Abbiamo fatto una passeggiata al fienile, abbiamo anche cavalcato, e io non vado a cavallo. Ti ho chiesto, 'Bruce, come faccio a cavalcare?'. E tu mi hai detto, 'Questo è ciò che accadrà, sali sul cavallo, ci rimarrai sopra, il cavallo camminerà e poi tornerà indietro.' Quindi, c'erano tre esperti. Mia moglie va sempre a cavallo, Patti è esperta e tua figlia. Stavi benissimo sul cavallo. Un cavallo decide di correre, immagina quale cavallo poteva essere. Ho usato tutte le mie capacità di surfer da grandi onde per rimanere su quel cavallo. Si stava dirigendo verso gli alberi, ed io ho pensato, 'Eccoci qua.' Siamo tornati al fienile, tu avevi una macchina fotografica e ci hai fotografato. E poi, per Natale, ce l'hai mandata, quindi 'Picture of love', che è una di quelle foto".