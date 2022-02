Il ritorno del CD, grazie a un assist dal vinile

Per drogare una statistica per altro seria e corretta, a volte basta un episodio. L'uscita di "30" di Adele a fine 2021, che in meno di due mesi ha totalizzato vendite fisiche per circa 900.000 copie, ha determinato un incremento delle vendite di CD anno su anno dell'1,1% negli Stati Uniti (fonte: "U.S. End of Year Report" di MRC). Noccioline in senso lato, ma rimarchevole perchè si è trattato del primo incremento dopo 17 anni di declino (e dopo un -26% nel 2020). L'album in plastica dell'artista britannica da solo ha totalizzato il 2,25% di tutte le vendite dell'anno. Era qualche anno che non pubblicava, e molti teenager devono essersi avvicinati per la prima volta a un suo disco nuovo con un'idea rivoluzionaria per chi appartiene alla loro generazione: possederlo.