Il viaggio "dalla Terra a Marte” dei Rovere, tra citazioni di David Bowie e ‘Bim bum bam’

“Dalla Terra a Marte” è il titolo del nuovo secondo album dei Rovere, in uscita oggi - 18 febbraio, ma è anche il viaggio intrapreso dalla band bolognese alla ricerca del proprio posto nell’Universo. “È un viaggio che ci ha fatto crescere, ci ha fatto precipitare, ci ha fatto volare, ci ha fatto pensare, e sicuramente ci ha fatto stare insieme anche se non eravamo insieme in prima battuta perché abbiamo iniziato a lavorare al disco su Zoom in piena pandemia durante la quarantena”, ha raccontato il gruppo durante un incontro virtuale con la stampa, che ha visto partecipare tutti e cinque i componenti della formazione di Bologna: Nelson Venceslai (voce), Luca Lambertini (chitarra), Lorenzo "Stiva" Stivani (tastiere, synth e percussioni), Davide "Frank" Franceschelli (basso) e Marco "Paga" Paganelli (batteria).

La genesi di "Dalla Terra a Marte”

Con l’arrivo della pandemia all’inizio del 2020 il mondo della musica dal vivo si è dovuto completamente fermare, mentre le restrizioni legate alla pandemia da Covid-19 non permettevano contatti diretti, incontri e spostamenti. In questo scenario i Rovere (il cui nome correttamente, come i titoli dei loro album e delle canzoni, andrebbe scritto tutto minuscolo) hanno deciso di non bloccare la loro creatività e di affidarsi alle nuove tecnologie per lavorare insieme - seppur virtualmente - su nuova musica. Così sono nati i primi brani che avrebbero poi fatto parte del secondo album della band: “mappamondo”, pubblicato come singolo nel luglio di due anni fa, “freddo cane” con Mameli, “bim bum bam” scritto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e “lupo”, usciti nel 2021.

“Per noi è stata la prima volta che scrivevamo musica a distanza e, in realtà, ci ha dato modo di capire tante cose sulla scrittura della musica di ognuno di noi”, ha spiegato il gruppo alla stampa: “Ci siamo poi uniti in studio dopo non esserci visti per qualche mese con la canzone ‘mappamondo’ e sentire per la prima volta insieme il brano è stato un po’ una piccola luce in fondo al tunnel che poi ha dato il via alla creazione del disco”.

Il viaggio dei Rovere verso un nuovo capitolo

Per i Rovere "Dalla Terra a Marte” rappresenta un nuovo capitolo della loro carriera, che li ha visti debuttare sul mercato del disco nel marzo del 2019 con l’album di debutto “Disponibile anche in mogano”, a cui ha fatto seguito l'Ep "Ultima stagione", per raccontare i vent’anni negli anni ’20. La band si è fatta così portavoce della propria generazione, pur riuscendo ad arrivare a persone di ogni età, da quelle cresciute con “Bim bum bam” agli adolescenti odierni alle prese con smartphone e notifiche che non arrivano. “Una peculiarità della nostra musica, fin dal primo disco, è che offriamo dei dubbi a cui la gente si può aggrappare e dirsi: ‘Anche io ho questo dubbio e mi aiutano a riflettere e a crescere’”, ha raccontato il gruppo alla stampa su Zoom.

In questa ottica il viaggio dei Rovere, con il suo nuovo disco, comporta una crescita e un cambio di prospettiva con i rispettivi rischi e possibilità. “Da un certo un punto di vista, scrivendo canzoni, siamo cambiati tanto da quando ha preso il via il nostro progetto anni fa”, ha spiegato la band. Ha aggiunto: “L’ultima canzone del nuovo album, per esempio, che si intitola ‘Precipitare’, racconta proprio questo: siamo andati in alto, abbiamo allargato i nostri orizzonti e punti di vista, ma siamo anche un po’ caduti. Ed è bello così perché fa parte del percorso di crescita raccontato da questo disco”.

E ancora: “L’inizio di questo viaggio è stato capire un po’ chi eravamo diventati e cosa volevamo diventare. Sicuramente è stato importante quel momento di comprendere chi volevamo essere”.

"Dalla Terra a Marte” è quindi un vero e proprio concept album da ascoltare per intero, traccia dopo traccia. I Rovere, che per il loro secondo album si sono affidati a Marco Paganelli e Matteo Cantaluppi per produzione mix e master, hanno infatti sottolineato: “Anche a livello di comfort zone musicale, proiettata sul nuovo modo di fare dischi e musica, noi abbiamo voluto essere un po’ outsider rispetto a questa modalità e fare un disco come si faceva una volta: un album che, se si vuole fare davvero un viaggio, deve essere ascoltato dall’inizio alla fine. Perché è un racconto, a volte anche fatto di momenti di suggestioni sonore e strumentali, per cui uno deve avere la pazienza e la voglia di seguirlo dall’inizio alla fine”.

In questo viaggio, per la band, Marte diventa “un concetto di luogo lontano, che stiamo tutti provando a raggiungere anche solo con la mente e che per adesso è stato raggiunto solo da qualche robottino”, come spiegato dalla formazione bolognese, che ha poi narrato:

“Volevamo andare in un posto che fosse distante e oltre quello che sapevamo fare, oltre ciò che avevamo fatto. Non so se ci siamo arrivati del tutto, sicuramente non ci siamo stabiliti lì e un po’ ci siamo fatti male cadendo. Ma l’idea era proprio di andare un po’ più in là rispetto a quello che avevamo fatto in questo momento”.

Tra citazioni di David Bowie, Pink Floyd e ‘Bim bum bam’

“Dalla Terra a Marte” si apre con la traccia strumentale “321… major tom”, un esplicito riferimento al Maggiore Tom, il personaggio introdotto da David Bowie a partire dalle sue canzoni "Space dddity", "Ashes to ashes” e "Hallo spaceboy”. “La citazione di David Bowie è nata con l’ultima canzone del disco, ‘Precipitare’, e lui è sicuramente stato un rivoluzionario totale sotto tanti punti di vista. Fa parte dei nostri ascolti”, hanno spiegato i Rovere: “Avendolo citato nell’ultimo brano, con l’idea di concept album, abbiamo voluto citarlo esplicitamente nel titolo di un pezzo strumentale che funziona come intro alla seconda traccia ‘astronauta’”.

Nell’album ci sono altre citazioni, come - tra le altre cose - quella diretta del programma televisivo pomeridiano “Bim bum bam”, che diventa il titolo della undicesima canzone del progetto, e riferimenti musicali nascosti o più espliciti. Nel singolo “libertà”, per esempio, che accompagna l’uscita del disco e “parla del valore della riscoperta della libertà”, si trova una citazione “non così facile da cogliere ma ripetuta in più momenti del pezzo” dei Pink Floyd nell’arrangiamento musicale, che - come raccontato dalla band - “sottolinea un nuovo tipo di libertà, che coincide con una scoperta individuale, da cercare in equilibrio fra la volontà di legarsi a qualche idea, o persona, o situazione, e trovare i propri spazi”.

Il tour 2022

L’uscita di “Dalla Terra a Marte” anticipa il ritorno sui palchi dei Rovere che dal prossimo luglio daranno via al loro tour, inizialmente previsto per la primavera e poi riprogrammato. Per la band sarà l’occasione di tornare a portare la propria musica nuovamente in giro, farla vivere tra le persone, e riabbracciare i fan.

“Non suonare la propria musica dal vivo davanti alla gente, in un certo senso, ti fa quasi sembrare che non sia mai uscita una tua canzone o un tuo brano”, hanno raccontato i Rovere: “Quando senti e vedi la gente cantare, come se avesse vissuto quei pezzi, capisci di aver fatto qualcosa che è arrivata a qualcuno ed effettivamente è uscito un disco. Fino a quando non ci divertiamo a suonarlo dal vivo e a cantarlo con la gente, finisce un po’ lì”.

Ecco il calendario della tournée:

02/07 Padova - PARCO DELLA MUSICA (recupero della data inizialmente prevista il 25/03 Padova - HALL)

06/07 Bologna - BOTANIQUE (sostituisce le 3 date inizialmente previste il 24/03 a Nonantola (MO) - VOX CLUB, il 30 e il 31/03 a Bologna - ESTRAGON)

07/07 Firenze - ULTRAVOX (recupero della data inizialmente prevista il 11/03 Firenze - VIPER)

27/07 Segrate (MI) - CIRCOLO MAGNOLIA (recupero della data inizialmente prevista il 17/03 Milano - ALCATRAZ)

Le date di Roma (inizialmente prevista il 1/03) e Torino (inizialmente prevista il 16/03) sono posticipate a data da definirsi e verranno comunicate entro fine febbraio. Le date invece previste l’1 aprile 2022 a Perugia all’Afterlife e il 15 aprile 2022 a Modugno (BA) al Demodè sono annullate. Gli acquirenti hanno la possibilità di richiedere il rimborso monetario fino al 7 marzo 2022.

La tracklist e la copertina di “Dalla Terra a Marte”

1. 321… major tom

2. astronauta

3. la libertà

4. freddo cane (Ft. Mameli)

5. looney

6. lupo

7. dalla terra a marte

8. alveare

9. martedì

10. sentiero ripido

11. bim bum bam

12. mappamondo

13. crescere

14. precipitare