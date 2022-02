Il revival dell'hip hop classico, dopo il Super Bowl

L'halftime show del Super Bowl 2022 ha segnato l'inizio di una sorta di revival dell'hip hop classico? Presto per dirlo, anche se alcuni elementi, messi insieme, rendono l'idea affascinante. Subito dopo l'esibizione di domenica sera al SoFi Stadium, lo stadio di Inglewood, in California, che ha ospitato la finale del campionato di football americano, le canzoni di Dr. Dre, Snoop Dogg e compagni hanno generato sulle piattaforme di streaming il 121% di ascolti in più rispetto alle ventiquattro pre precedenti. Parliamo nello specifico di 18,64 milioni di streams complessivi, contro gli 8,42 del giorno prima. Un dato di per sé non così entusiasmante, se confrontato con quello relativo al successo delle hit di The Weeknd dell'anno scorso (23,74 milioni di ascolti nelle ventiquattro ore successive al Super Bowl) o al boom del duo composto da Jennifer Lopez e Shakira (24,85 milioni di streams nel 2020). Ma va contestualizzato. Alcuni degli artisti radunati da Dr. Dre, 57enne leggendario produttore della scena rap americana, vero protagonista della spettacolare serata, al quale gli organizzatori - tra questi anche Jay-Z con la sua Roc Nation - hanno affidato il compito di mettere in piedi il cast, erano fuori dai giri da un po' di tempo: si pensi a Mary J. Blige (tornata sulle scene dopo cinque anni con un nuovo album, "Good morning gorgeous", proprio a ridosso dell'esibizione al Super Bowl, raccontando la sua rinascita personale e artistica) o a Snoop Dogg (non proprio un campione di streaming, con i suoi ultimi lavori). L'evento è stato seguito in tv negli Stati Uniti da 101,1 milioni di spettatori, la maggior parte dei quali è poi corso a riascoltare brani come "Still D.R.E.", "Lose yourself" e "Family affair" su Spotify e dintorni, riscoprendo alcune delle pagine più importanti della storia della cultura hip hop.