Podcast, Spotify sempre in caccia: acquisite Podsights e Chartable

Dopo l’ acquisizione di Whooshkaa , l’apertura di un mega-centro di produzione a Los Angeles e le voci sulla lotta (con Amazon) per il controllo di Audioboom , Spotify torna a far parlare di sé per l’impegno sul mercato dei contenuti audio: il DSP svedese quotato a New York ha annunciato di aver acquisito due società legate a doppio filo al mondo del podcasting, Podsights e Chartable.