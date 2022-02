ITsART, il nuovo ad è Andrea Castellari

ITsART, la piattaforma digitale dedicata alla cultura italiana fortemente voluta da Dario Franceschini, ha trovato un nuovo amministratore delegato, a poco più di un mese dalle dimissioni di Guido Casali, già responsabile del lancio di Nexo+ che alla guida della “Netflix della cultura” rimase appena 90 giorni: a dirigere il servizio è stato chiamato Andrea Castellari. Da vent’anni nel settore dell’intrattenimento, il manager vanta nel proprio curriculum trascorsi come EVP e ceo per Italia, Medio Oriente e Turchia di ViacomCBS, come SVP per il sud Europa di Discovery e Vice President e Direttore Commerciale di Turner, società appartenente al gruppo Time Warner, oltre che a esperienze nel mondo della carta stampata negli organici di gruppi come Mondadori e Hachette Rusconi.