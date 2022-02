Sanremo (ri)conquista "Billboard" Usa: sette canzoni nella classifica Global Excl. U.S.

Sanremo in the World, verrebbe da dire, rispolverando un vecchio format ideato alla fine degli Anni '80 dall'ex patron del Festival Adriano Aragozzini per portare in giro per il mondo alcuni artisti legati alla kermesse. Il Festival di Sanremo (ri)conquista Billboard negli Usa, la Bibbia delle classifiche di vendita. Era successo già l'anno scorso: a pochi giorni dalla conclusione della 71esima edizione dell'evento la testata evidenziò il successo dei Maneskin e della loro "Zitti e buoni", del duo composto da Fedez e da Francesca Michielin con "Chiamami per nome", da Colapesce e Dimartino con "Musica leggerissima" e da Madame con "Voce" nella classifica relativa ai brani di maggiore successo sulle piattaforme di streaming in oltre 200 paesi, esclusi gli Stati Uniti, la Billboard Global Excl. U.S., una sorta di terometro di cosa succede fuori dal mercato americano. Ci risiamo, ma stavolta i pezzi passano da quattro a sette. Inutile dirlo, a guidare la classifica sono Mahmood e Blanco con "Brividi", che già nelle ore successive al primo passaggio sul palco dell'Ariston aveva debuttato tra le posizioni di rilievo della classifica quotidiana relativa ai brani più ascoltati su Spotify.