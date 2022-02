Quando Ed Sheeran e Bring Me the Horizon si incontrano

Lo scorso 8 febbraio Ed Sheeran e i Bring Me the Horizon hanno sorpreso il pubblico alla 02 Arena di Londra dove, in occasione della cerimonia di premiazione dei Brit Awards 2022, il cantautore britannico ha proposto la sua "Bad habits” accompagnato dalla band guidata da Oli Sykes. Ora la voce di “Thinking out loud” e la formazione di Sheffield hanno deciso di pubblicare la versione di studio della loro collaborazione sul brano estratto dall’ultimo album di Sheeran, “= (equals)”.

Come durante la performance agli scorsi Brit Awards, la nuova versione di "Bad habits”, accompagnata da un video animato, vede i Bring Me the Horizon aggiungere un sapore metalcore alla canzone di Ed e l’interpretazione vocale è affidata tanto al cantautore quanto a Sykes, mentre la band inserisce violenti giri di chitarra e colpi di batteria per dare carattere alla dimensione pop ed elettronica del pezzo.

Riguardo alla collaborazione il cantante dei Bring Me the Horizon, che già negli ultimi anni - in particolar modo con l’album dal titolo chilometrico pubblicato alla fine del 2019 - si sono spinti verso terreni più morbidi rispetto a quelli di deathcore e metalcore abbracciando suoni più pop ed elettronici, ha raccontato:

“Dal ricevere l’email d’invito a esibirci ai Brit Awards con Ed Sheeran, allo scambio di idee attraverso messaggi, alle prove e poi all’esibizione, e ora alla pubblicazione: è inutile dire quanto sia stato totalmente assurdo. Ma stiamo tutti cercando di spingerci oltre i confini del nostro o di altri generi, quindi questa ci è sembrata la sfida perfetta”.

Dal canto suo, il cantautore di Halifax, che grazie alla collaborazione con i Bring Me the Horizon ha fatto un po’ di pratica con il metal dopo aver espresso il suo amore per il genere ed essersi messo in contatto con Dani Filth dei Cradle of Filth per lavorare insieme, ha aggiunto: “Mi sono davvero goduto l’esibizione di settimana scorsa, e penso che alle persone piacerà molto questa nuova versione. Sono emozionato per la pubblicazione”.