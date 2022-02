Giusy Ferreri racconta i suoi "Cortometraggi" e annuncia due concerti

Reduce dal festival di Sanremo dove ha presentato in gara la canzone "Miele", Giusy Ferreri pubblica un nuovo album intitolato "Cortometraggi". L'interprete nata a Palermo non pubblicava un disco da cinque anni, era infatti il marzo del 2017 quando approdò sul mercato "Girotondo" (leggi qui la recensione) ed anche allora era reduce dalla partecipazione al festival della canzone italiana con "Fa talmente male".

Giusy ha presentato alla stampa il nuovo lavoro, il sesto della sua discografia, in uscita domani venerdì 18 febbraio. Queste le parole che ha scelto per descriverlo: "Il titolo “Cortometraggi” nasce dai miei live. Durante i concerti amo definire alcuni brani che ho scritto come dei cortometraggi musicali e questo album racchiude come la narrazione di tanti piccoli film che esprimono concetti, situazioni e stati d’animo di vario genere. Ogni cortometraggio è un piccolo viaggio che ogni volta ha sapori e atmosfere differenti, colori, stili, generi e intensità diverse. È bello pensare che ogni individuo viva ogni giorno una sorprendente quotidianità che spesso varia e a volte si ripresenta ciclicamente". Il titolo richiama il cinema che, del resto, è una sua grande passione e cita tra i suoi registi preferiti: "Federico Fellini, Marco Ferreri, anche per via del cognome, Tim Burton, tutti registi che hanno messo o mettono in scena personaggi mai banali. Mi piacerebbe fare un'esperienza con la recitazione, tempo fa ho frequentato corsi di teatro e mi divertiva molto."

All'album hanno partecipato in qualità di autori Giovanni Caccamo (“Cuore sparso”), Marco Masini (“Il diritto di essere felice”), Bungaro (“Causa effetto”) e Gaetano Curreri, tra gli autori (insieme a Piero Romitelli, Mario Fanizzi, Gerardo Pulli e la stessa Giusy Ferreri) del primo singolo estratto dall’album, “Gli Oasis di una volta”, che incuriosisce molto per il titolo che cita la band inglese, ma lei commenta: "Mi sono goduta gli anni '90 e sono cresciuta con brit-pop e grunge che poi proponevo anche con le cover band, ma quello della canzone non è un riferimento musicale, parla di relazioni tra persone, proprio come quella, perché no, tra i fratelli Gallagher".

In chiusura di tracklist si trova “Ricordo”, brano scritto dalla stessa Giusy a cui tiene molto poiché, dice, "e sempre più difficile mettere qualcosa di personale".

Tra i dodici brani dell'album anche “Miele” (scritto da Takagi & Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella) presentato in gara al 72° Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston, Giusy Ferreri ha utilizzato in due momenti del brano un megafono vintage per trasformare la sua voce e accanto al direttore d’orchestra è stato inoltre posizionato un grammofono d’epoca. Di "Miele" ha dichiarato: "“Miele” è una parentesi musicale romantica dal sapore retrò. Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore".

Mentre, chiestole – anche alla luce della sua 23esima posizione su 25 concorrenti nella classifica finale della competizione canora – se non sarebbe stato più premiante fare un'altra scelta e presentare un altra canzone, ad esempio “Il diritto di essere felice” scritta, come detto, da Marco Masini, Giusy ha così risposto: "“Il diritto di essere felice" poteva essere un brano sanremese, ma "Miele" la sento come una chicca orecchiabile. Volevo presentare qualcosa fuori dalle aspettative anche se non mi aspettavo di finire in fondo alla classifica".

Sempre sul tema 'festival di Sanremo' non si è detta offesa dall'uscita sui social network di alcuni suoi meme che la ritraggono con il megafono: "Li ho visti e mi hanno fatto sorridere. Volevo portare sul palco un effetto, un qualcosa di cinematografico. I meme fanno parlare di più. Non credo che possano aiutare o penalizzare".

La musicista siciliana ha annunciato due concerti programmati per il prossimo autunno: il 1 ottobre alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica a Roma e il 3 ottobre al Teatro Dal Verme di Milano.

Tracklist:

“Miele”

“Qualsiasi amore”

“Federico Fellini”

“Gli Oasis di una volta”

“Causa effetto”

“Angoli di mare”

“L’amore è un tiranno”

“La forma del tuo cuore"

“Quello che abbiamo perso"

“Cuore sparso”

“Il diritto di essere felice”

“Ricordo”