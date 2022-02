Riccardo Cocciante: la sua anima più dura, meno romantica

Riccardo Cocciante compie oggi 76 anni, compositore e cantautore nato a Saigon, in Vietnam, per metà francese e per metà italiano (il padre è originario della provincia di L’Aquila). Il musicista, che ha raggiunto la fama internazionale con brani indimenticabili come “Bella senz’anima” e “Margherita”, tradotti in molte lingue, ha fatto del suo modo di cantare così “arrabbiato” un'etichetta indelebile che si porterà addosso nel corso degli anni, emblema di uno stile musicale ed interpretativo unico ed inimitabile. Dalle collaborazioni con grandi parolieri, da Marco Luberti a Mogol fino a Pasquale Panella, sono nate canzoni che hanno segnato la storia della musica pop.

Qui però vogliamo ricordare l’anima più “dura”, meno romantica, quella forse anche un po’ meno conosciuta, del cantautore. Auguri quindi a Riccardo Cocciante, del quale riproponiamo una carrellata di brani piuttosto interessanti, caratterizzati dall’impostazione e dal suono quasi aggressivo, in certi casi appunto piuttosto “rock”.

Valeria Bissacco (per www.lisolachenoncera.it)

“Jimi suona” - (“Cocciante”, 1991)

“Il rock è la musica con cui sono cresciuto, da Jimi Hendrix ai Led Zeppelin.

E anche ora mi diverto un mondo ad ascoltare gruppi come i Metallica. Il mio sogno sarebbe indossare una maschera e ricominciare da zero, cantando in una band così. Perché in fondo, ho un’anima rock” ha dichiarato Cocciante in un’intervista qualche tempo fa. Questo brano dedicato a Jimi Hendrix testimonia appunto il suo amore per certe sonorità più dure, ed è naturalmente un omaggio ad una figura che è stata determinante per le scelte e le carriere artistiche di moltissimi musicisti nel mondo. Tratto dall’album che si intitola semplicemente “Cocciante”, pubblicato in Italia nel 1991, è un brano non molto conosciuto ma tra i più particolari e affascinanti dell’artista.

“Uomo” - (“Mu”, 1972)

Riccardo Cocciante, quello di “Margherita” e “Cervo a primavera”, ha avuto il suo esordio discografico con l’album “Mu”, che si può inserire nel filone progressivo italiano, soprattutto per la tematica da concept album e la copertina del disco, e naturalmente per certi versi anche a livello musicale. Alla realizzazione dell’opera hanno partecipato musicisti del calibro di Joel Vandroogenbroeck, tastierista, flautista e sitarista, nonché leader dei Brainticket, il tastierista Paolo Rustichelli (già Cammello Buck e poi nel duo Rustichelli e Bordini) e il jazzista Maurizio Giammarco.

L’album è ispirato a Mu, il mitico continente sommerso nell’Oceano Pacifico, la cui esistenza fu ipotizzata da James Churchward nel libro ‘Mu, the lost continent’, pubblicato nel 1920. Al tema leggendario, nei testi (scritti da Marco Luberti e Amerigo Paolo Cassella) se ne intreccia un altro filosofico-religioso-salvifico, quasi biblico. Il brano che abbiamo scelto di farvi ascoltare è il primo della seconda parte della prima facciata del 33 giri (diviso in quattro parti, due per facciata).

“Bella senz’anima” - (“Anima”, 1974)

Questo invece è uno dei brani più noti di Riccardo Cocciante, ed anche il suo primo vero grande successo, nel quale la sua rabbia e la sua grinta escono allo scoperto a poco a poco, dopo un inizio lento e un po’ insolito per lui, sull’arpeggio di chitarra, meno amata da Cocciante rispetto al pianoforte, strumento che però poi entra con decisione sostenendo il crescendo della voce.

L'album da cui è tratto, “Anima”, è arrangiato da Ennio Morricone e Franco Pisano. Il video d’epoca vede un interprete giovane e timido prendere forza e sicurezza insieme al pezzo. “In quelle canzoni c’era tutto il mio stato d’animo di quegli anni: la timidezza mi paralizzava nei rapporti con gli altri. Con la musica allora urlavo il bisogno di farmi ascoltare” dichiara oggi Cocciante. L’urlo di “Bella senz’anima”, che da noi scatenò l’ira delle femministe, in Spagna e nei paesi Sudamericani afflitti dalle dittature assunse un significato completamente diverso: “Diventò un canto rivoluzionario, specie in Cile, dove ancora oggi è molto popolare”, ha rivelato il cantautore in una intervista a “Famiglia Cristiana”.

“L’alba” - (“L’alba”, 1975)

Il 1975 è l'anno di “L'alba”, quarto album di Cocciante, e della collaborazione esclusiva con Marco Luberti, sia come produttore sia come coautore. Il disco riporta il cantautore in classifica grazie alla canzone omonima, pubblicata su 45 giri, e ad altre come “Era già tutto previsto” (che verrà poi incisa nel 2013 anche da Andrea Bocelli nell'album “Passione”) o “Canto popolare” (incisa anche da Ornella Vanoni). Dagli estimatori di Cocciante è considerato uno degli album più belli, intensi e caratteristici della sua poetica. Il brano scelto si sviluppa in crescendo partendo dalla sola voce che si appoggia a un ritmo lento scandito dal pianoforte e diventa via via sempre più aggressivo con lo svolgersi metaforico della giornata.

“Suonare suonare”, cover dell’omonimo brano della PFM - (“Cervo a primavera”, 1980)

Nel 1980 esce uno degli album più famosi di Cocciante, “Cervo a primavera”.

L’album è chiuso da questo brano scritto da Flavio Premoli, “Suonare suonare”, cover del brano originale della PFM contenuto nell’album omonimo, pubblicato nello stesso anno. L'opera della Premiata Forneria Marconi, una sorta di concept album, è incentrata sui sentimenti che nascono dal suonare in un gruppo musicale, e sul successo che ne deriva. Il brano che abbiamo scelto parla della musica come di una compagna che non tradisce mai, e l’arrangiamento pressante e vivace sembra sottolineare il concetto. L’arpeggio del pianoforte è sempre in primo piano, e Cocciante qui è ottimo interprete, con grande energia nell’esplosione del ritornello a sostegno del concetto che dove c’è musica non ci si perde mai.

“Cervo a primavera” - (“Cervo a primavera”, 1980)

“Cervo a primavera” è l'ottavo album di Riccardo Cocciante, del 1980. Lasciato lo storico paroliere Marco Luberti, Cocciante collabora ora per i suoi testi con Mogol, dando alla luce un album vivace, appassionato, ben concertato, capace di coniugare belle melodie ed arrangiamenti stimolanti a testi che celebrano la vita in tutte le sue declinazioni. In particolare ne è un buon esempio il brano che dà il titolo al disco. Il synth di Alessandro Centofanti introduce un riff evocativo che sposa perfettamente il testo della canzone nel suo racconto pieno di vita. Le chitarre acustiche sfociano poi in un arrangiamento di ampio respiro, in cui tutto parla di rinascita, di spazi infiniti, di energie positive. Cocciante canta con passione, fondendo la sua voce roca ed aspra alle belle armonie della canzone.

“Ancora insieme” (“Q Concert”, 1981)

Ennio Melis ebbe, all’inizio degli anni Ottanta, una singolare intuizione: il “Q Concert”, cioè l’organizzazione di alcuni tour di concerti che vedevano insieme sullo stesso palco artisti molto diversi tra loro.

Parallelamente vi fu anche una collana di vinili, denominati ‘Q Disc’, che contenevano solo quattro brani e che servivano come mezzo promozionale del tour. Riccardo Cocciante, Rino Gaetano e il gruppo progressive New Perigeo facevano parte di questo progetto e il loro Q Concert fu un evento decisamente anomalo e innovativo. Un mini LP riporta alcune esibizioni live della relativa tournée, che è stata anche l’ultima di Rino Gaetano. “Conservo bellissimi ricordi di Rino” racconta oggi Cocciante “sul palco ci scambiavamo le canzoni: lui interpretava ‘A mano a mano’ e io la sua ‘Aida’.” Da questo concerto riproponiamo un brano allora inedito, uscito solo in Q Disc, in cui i due artisti cantano con Giovanni Tommaso, voce dei New Perigeo, e intitolato “Ancora insieme”.

“Di notte” - (“Sincerità”, 1983)

Questo è un brano inserito nell’undicesimo album in studio di Cocciante, pubblicato nel 1983, e presente come lato B del 45 giri “Sulla terra io e Iei”. In particolare, il video che presentiamo qui è tratto dal programma in forma di rotocalco televisivo “L’Orecchiocchio” trasmesso dalla Rai dal 1982 al 1986 e ideato da Mario Colangeli e Lionello De Sena. Il programma era basato sulla trasmissione di video musicali, e il nome stava ad indicare una musica da sentire e da vedere al tempo stesso. Questo brano ha un andamento ritmato e incalzante che invita a ballare, in stile tipicamente “anni ‘80”, cosa piuttosto insolita per il cantautore italo-francese.

“Deux tickets” (Richard Cocciante, “Sincerité”, 1983)

Il brano che qui presentiamo è la versione francese della canzone italiana “Stesso treno” ed è inserito nell’album di Cocciante “Sincerité” del 1983, inciso per il mercato d’oltralpe. Dominante in questo pezzo è la ritmica, con un basso incalzante e la batteria sempre molto presente, su cui la voce si appoggia vivacemente. Nell’album, i testi nella seconda lingua madre di Cocciante sono di Etienne Roda-Gil e dello stesso Cocciante, che ha curato naturalmente anche le musiche. Il tastierista e compositore James Newton Howard è co-produttore, arrangiatore e orchestratore.

Quest’album, uscito in quattro versioni per il mercato italiano ed estero, segna il passaggio alla casa discografica Virgin di Richard Branson (Cocciante diventa così il primo artista italiano ad essere da lui scritturato) dopo più di dieci anni alla RCA.

“Indocina” - (“La grande avventura”, 1987)

Qui presentiamo una canzone poco nota di Cocciante, che per l’autore però è molto significativa, in quanto parla delle sue radici. «Ho raccontato a Enrico Ruggeri, che poi ha scritto il testo, la mia infanzia trascorsa a Saigon, in Vietnam, dove sono nato da padre italiano e madre francese. È stato un periodo molto bello, tanto che quando a 11 anni ci siamo trasferiti a Roma, ho sofferto un po’. Lì ero abituato a un tripudio di colori, di odori, la gente è generosissima e così, anche se sembra incredibile, trovavo l’Italia e gli italiani troppo chiusi, grigi». Notevole l’esplosione di energia fin dalla seconda strofa del brano, che si alterna a immagini poetiche e sonorità più dolci dal sapore vagamente orientale. In quest’album suonano fra gli altri Phil Palmer alle chitarre e Geoff Westley alle tastiere. L’album ha una bellissima copertina disegnata da Milo Manara.

“Prima gita scolastica nel mondo del jazz, del blues e del rock” - (“Cocciante”, 1991)

Forse la novità più intrigante in quest’album del cantautore è la sorpresa dell’esistenza di un Cocciante in chiave rock e blues. Si comincia in modo ancora timido con “Energia”, si prosegue con un brano forte, ad effetto come “Jimi suona” e si finisce in bellezza con “Prima gita scolastica nel mondo del jazz, del blues e del rock”, il testo più divertente di tutto il disco. Cantano e giocano insieme a Cocciante i vocalisti Alessandro Bono, Giulia Combo e il “demenziale” Marco Carena. “Sono tornato così alla musica che è stata la preistoria della mia vita artistica: il rock. Nei primi anni Settanta ero innamorato di Otis Redding. E allora cantavo in un gruppo, The Nations, che faceva prima rock-blues e poi rhythm & blues. Da Otis sono passato poi a Jimi Hendrix. In fondo anche il mio primo album ‘Mu’, che è del 1972, suona come un rock melodico tutto mio. Dopo ho lasciato il rock per una forma più classica di canzone”. Con quest’album, la collaborazione con Mogol è diventata ancora più stretta e simbiotica e i risultati sono dei brani meno romantici e più vivaci anche nella stesura dei testi.

“750 000 anni fa…l’amore?” - (con il Banco, “Darwin!”, 1992)

In questo video, che rappresenta una rarità, una vera “chicca”, Cocciante canta insieme al Banco del Mutuo Soccorso un brano del gruppo, mai inciso dal cantautore. Si tratta di un pezzo tratto dall’album “Darwin!” pubblicato dal BMS nel 1972. Si tratta di un “album a tema”, un’opera di rock progressivo che tratta dell’uomo e delle sue debolezze e ricrea atmosfere primordiali, con chitarra, sintetizzatori, organo e piano. Nel brano che presentiamo, il testo assume una importanza fondamentale e raggiunge forse l’apice della creatività di Francesco Di Giacomo, nel tentativo di descrivere il sentimento dell’uomo alla visione della donna, aldilà del sesso e dell’istinto della conservazione della specie. Il tutto è sostenuto dalla struttura voce e piano con un intermezzo elettronico ed un finale in cui la composizione esplode. Ci piace ricordare questa esibizione di Riccardo Cocciante come uno degli episodi in cui il cantautore si è misurato con mondi non propriamente suoi, ma che hanno avuto un ruolo importante nella sua crescita di musicista e nell’evoluzione della sua scintillante e sfaccettata carriera artistica.